Кого и почему расколол комсомольский значок: Прикамье за неделю

Пермь, , 10:53 — REGNUM В Пермском крае неделя с 26 февраля по 3 марта оказалась насыщена на события. В Перми и Чусовом произошли крупные пожары. В делах об обманутых дольщиках наметился положительный сдвиг — власти заявили, что выдано разрешение ввод в строй долгостроя по ул. Мира, 59А. А в конце недели городская власть и общественность спорили о том, насколько в Перми необходим памятник комсомольскому значку размером с двухэтажный дом.

Молочные реки и закупочные цены

На встрече губернатора Максима Решетникова с производителями молочной продукции 26 февраля был поднят вопрос о снижении закупочных цен на молоко и ограничении роста числа фальсифицированной молочной продукции в регионе — снижение закупочной цены сказывается на экономике предприятий. В регионах Приволжского федерального округа снижение цены на закупку молока началось в мае-июне 2017 года. В Прикамье цены оставались стабильными до середины января 2018 года, а после в среднем упали на один рубль. По мнению экспертов, снижение цены на закупку молока-сырья произошло из-за значительного ввоза в страну дешевого сухого молока, роста объемов поставок молочной продукции из Белоруссии.

В декабре 2017 года среди регионов ПФО Пермский край имел самую высокую закупочную цену молока — 23,96 рубля. Прогнозная цена на 1 марта 2018 года составляет 21,38 рубля. Министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков считает, что при таком снижении цен пострадает экономика сельхозпредприятий, производителей молока Пермского края.

Для стабилизации цен на федеральном уровне уже предпринят ряд действий. На региональном уровне руководители предприятий попросили об увеличении первого транша субсидий на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления, чтобы провести качественную подготовку к посевной и получили положительный отклик от чиновников.

Головную боль для края представляет фальсификат молочной продукции. По данным минсельхозпрода региона, фальсифицированную молочку производят три завода. Сведения о них направлены в Россельхознадзор. По словам Александра Козюкова, в случае исключения присутствия фальсификата на рынке молочных продуктов, потребность в молоке вырастет ещё на 90 тонн.

Новый срок

Пермь 28 февраля посетил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Во время посещения пермского завода «Редуктор-ПМ» он заявил, что сборочно-испытательный комплекс планируется завершить во втором полугодии 2018 года. Стоит отметить, что строительство этого комплекса началось в 2015 году и сдача переносилась несколько раз.

Новый сборочно-испытательный комплекс вертолётных редукторов и трансмиссий объединит на пермском предприятии мощности нескольких заводов, расположенных в разных городах. Стоимость строительства составляет более 2,6 млрд рублей. В настоящее время часть выпускаемой «Редуктор-ПМ» продукции проходит испытания в сторонних организациях, что требует дополнительных затрат на транспортировку изделий.

Запуск нового комплекса позволит создать на заводе современную испытательную базу, а также решит проблему с недостатком площадей сборочного производства. Все производственные мощности предприятия будут аккумулированы в одном месте, появятся высокотехнологичные рабочие места для сотрудников.

Раскол пермяков из-за комсомольского значка

В 2018 году исполнится 100 лет со дня рождения Ленинского комсомола. В центре Перми по этому случаю может появиться памятник в виде комсомольского значка размером с двухэтажный дом. Городской совет по топонимике поддержал инициативу, однако единодушия среди пермяков она не вызвала. Согласно проекту, на памятном знаке высотой в 6,5 метра обозначат основные вехи развития комсомольского движения.

Заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Владимир Абашев считает, что идея установки памятника вызвана исключительно ностальгическими настроениями, сообщает издание «Звезда».

"У нас комсомола в топонимике города хватает. Есть Комсомольский проспект, Компрос. Воздвигнать такой монумент — неконструктивная ностальгия, которая сейчас овладела обществом. Но она пройдёт. Этот памятник — дань ностальгическим, преходящим настроениям», — сказал он.

Критике подверглись размеры, формы памятного знака. Сомнения вызвало и место установки знака — Комсомольская площадь. В соцсетях интернет-сообщество недоумевает — зачем нужен новый объект, когда чиновники не в состоянии сохранить старые и напоминают, как в конце 2017 года варварски демонтировали панно «Наука», выполненное из эмалированных панелей — уникальный образец советского монументального искусства.

Окончательное решение относительно установки памятника в честь 100-летия ВЛКСМ примет глава Перми. Но уже сейчас можно предположить, исходя из его речи на заседании совета по топонимике, что оно будет положительным, тем более средства на знак пойдут не из городского бюджета.

Пожар в общежитии

Происшествием недели, которое не обошло вниманием ни одно региональное издание, стал пожар в Чусовом в ночь на 27 февраля. В общежитии погибли шесть человек, в том числе трое детей в возрасте трёх, четырёх и шести лет. Еще 11 человек были госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей.

По факту пожара со смертельными последствиями следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным МЧС, в одной из комнат общежития была оставлена включенной в сеть электроплитка, на которой хозяйка сушила вещи. Девушке может грозить до четырёх лет колонии. В отношении фигурантки избрана мера пресечения — девушка арестована.

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Стоит отметить, что вокруг компенсационных выплат пострадавшим во время пожара сложилась неприятная ситуация. Минсоцразвития края заявило, что действия органов соцзащиты направлены на оказание помощи, специалисты оценивают ущерб.

По данным портала progorod59.ru, погорельцы жаловались на то, что чиновники отказывали им в компенсации. Между тем, в администрации Чусового подчеркнули, что решения по выплатам окончательно не принято, оценка ущерба продолжается. Для получения выплат пострадавшие от пожара должны предоставить пакет документов. В комиссии подчеркнули, что выплаты положены не всем жильцам. Например, без компенсации останутся те, в чьих комнатах было только задымление. Суммы компенсации из-за сильного повреждения жилища составят до 100 тыс. рублей; при частичном — до 50 тыс. рублей; при повреждении вещей первой необходимости — до 15 тыс. рублей.

Пожар в Пермской химической компании

В Кировском районе Перми утром 1 марта в одном из цехов ООО «Пермская химическая компания» произошёл пожар. При выполнении работ произошла химическая реакция, повлекшая воспламенение. В больницы с ожогами и отравлением продуктами горения были госпитализированы пять человек. Один из них впоследствии скончался. Организм не смог справится с тяжёлой травмой — ожогами 90% тела.

По факту пожара на территории химпредприятия следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». После гибели одного из пострадавших уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда.

Добавим, что созданная в 2002 году Пермская химическая компания выпускает химические соединения, предназначенные для микроэлектроники, синтеза лекарственных препаратов, улучшения свойств резины, пластмасс.

Пермяки встретили весну обливанием

Первый день весны пермяки встретили флешмобом. На набережной Камы возле арт-объекта «Счастье не за горами» около 100 горожан устроили массовое обливание водой. В массовом обливании холодной водой решили участвовать пермяки самых разных возрастов ‑ и дошколята, и пенсионеры. Таким оригинальным способом горожане решили отметить завершение зимы и наступление весны, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Организатор акции отметил, что среди участников единицы, кто занимается моржеванием, но все участники являются сторонниками здорового образа жизни. Примечательно, что 1 марта в Перми столбик термометра опустился на 12 градусов по Цельсию ниже ноля. Кроме того, с реки дул пронизывающий ветер. На морозе мелкие капли замерзали в воздухе, не долетев до земли.

Не исключено, что флешмоб станет традиционным. Участиник акции намерены через год повторить встречу весны массовым обливанием.

«Амкар» покинул главный тренер

Пермский футбольный клуб «Амкар» покинул главный тренер Гаджи Гаджиев, который возглавлял ФК с 2014 года. Гаджиев отметил, что намерен продолжить тренерскую карьеру. Заявления об уходе подали также генеральный и исполнительный директора клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов. Вопрос с новым тренером и руководством клуба, скорее всего, решится после президентских выборов, отмечают СМИ.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», на смене менеджмента могут настаивать краевые власти, основные спонсоры клуба. По одной из версий, руководители края считают непрозрачным расходование бюджетных средств, которые перечисляются клубу. Якобы Маслов появился в Перми по протекции Гаджи Гаджиева, а Резвухин будто бы каким-то образом связан с бывшим министром спорта Павлом Л.

По информации СМИ, они уходят на фоне конфликта с краевыми властями, в частности с руководством краевого минспорта. Последнее инициировало финансовую проверку «Амкара», которая начнётся 1 апреля.

Обманутые дольщики и арест

На неделе суд избрал меру пресечения в отношении задержанного бывшего генерального директора «КамСтройИнвеста» Алексея Л. Он заключён под стражу. Экс-главу компании-застройщика подозревают в мошенничестве при строительстве «Первого пермского микрорайона».

По данным СМИ, фигуранта уголовного дела о мошенничестве задержали в квартире сожительницы. Дверь полицейским долго не открывали. Пришлось использовать специнструмент.

По мнению силовиков, находясь на свободе, Алексей Л. может оказывать давление на свидетелей, а также покинуть пределы России. Сторона защиты исключала такой вариант. Адвокат и подозреваемый просили домашний арест или освобождение под залог в 500 тыс. рублей.

Напомним, в качестве обманутых дольщиков долгостроя «Первого пермского микрорайона» выступают 300 семей.

В ситуации с обманутыми дольщиками в Прикамье наметился положительный сдвиг. Инспекция Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию пермского долгостроя на улице Мира, 5А. После проведения формальных процедур собственники смогут заселиться в свои квартиры. Примечательно, что на строительство дома с переменным успехом ушло 10 лет.

В 2018 году краевые власти планируют ввести в эксплуатацию восемь домов из числа проблемных объектов. После этого в реестре долгостроев пермского минстроя останется семь объектов.

Скандальный приют

На неделе новое развитие получила скандальная история вокруг частного пансионата для престарелых «Мария». Судебные приставы приостановили его деятельность на 90 суток. Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, постояльцам не оказывалась должная медицинская помощь, не соблюдались условия размещения пожилых людей, их питания.

Уголовное дело в отношении организаторов приюта передано в главное следственное управление СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация о жестоком обращении с пациентами пансионата. Пожилых людей привязывали к кроватям, поили сырой водой, заклеивали рот и избивали. После проверки краевого Минсоцразвития выяснилось, что некоторые постояльцы находились в таком состоянии, которое требовало срочной госпитализации. Старики были измождены, у них нашли чесотку, вшей, грибок.

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Между тем, как сообщает телекомпания «Рифей-Пермь», родственники постояльцев приюта для пожилых людей «Мария» требуют возобновить деятельность частного учреждения. Информация о том, что приют для пожилых людей «Мария» приостановил свою деятельность, вызвало настоящую панику среди его клиентов. Большинство обратившихся сюда людей не имеют возможности ухаживать за своими больными родственниками, которые не в состоянии обслуживать себя. В муниципальный дом престарелых практически невозможно устроить людей, у которых имеются дети, — говорят близкие стариков. В этих случаях частные заведения — единственный выход.

В частном пансионате считают, что инициатором проверок выступили конкуренты. Добавим, что пребывание пожилого человека в приюте обходилось родственникам в 20 тыс. рублей. Примечательно, что долгое время женщину, организовавшую 13 лет назад приют для престарелых людей, называли не иначе как мать Тереза.