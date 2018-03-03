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Минобороны РФ: США создали на западе Сирии «заповедник для террористов»

Политика

В районе населенного пункта Ат-Танф американские военные формируют из беглых террористов новые отряды «сирийской оппозиции»

Минобороны РФ: США создали на западе Сирии «заповедник для террористов»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Москва, 3 марта 2018, 09:03 — REGNUM  Американские военные используют подконтрольную им зону на западе Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Ат-Танф в качестве прикрытия для террористических организаций. Такое заявление сделал в интервью программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24» сделал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Он заявил, что российских военных крайне беспокоит «зона безопасности» диаметром 55 километров в районе населенного пункта Ат-Танф, который находится на границе с Ираком в западной части Сирии.

«Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США», — заявил Фомин.

Кроме того, американские военные не пускают гуманитарные конвои в сирийский лагерь беженцев Рукбан, который расположен рядом с Ат-Танфом. В этом лагере уже сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, подчеркнул Фомин.

Стоит отметить, что ранее неоднократно поступали сообщения о том, что в лагере Рукбан американские военные формируют из бежавших из долины Евфрата террористов новые отряды «сирийской оппозиции».

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Война в Сирии

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