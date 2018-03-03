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США требуют от России продолжить поставки газа на Украину

Политика

«Газпром» ранее прекратил поставки газа на Украину

США требуют от России продолжить поставки газа на Украину
piviso
Газовая комфорка

Вашингтон, 3 марта 2018, 08:44 — REGNUM  Власти США рассчитывают, что российский «Газпром» продолжит поставлять газ на Украину. Такое заявление сделала накануне, 2 марта, официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт.

Она заявила, что поставки газа не должны быть политическим оружием и Вашингтон ожидает, что «Газпром» будет поставлять в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа», — написала Науэрт на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Почему именно Россия должна кому-то что-то доказывать, Науэрт не уточнила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» в отношении контракта на транзит газа. Арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,64 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. При этом в действующем российско-украинском газовом контракте не предусматриваются какие-либо санкции за недопоставку газа на транзит через украинскую газотранспортную систему.

Таким образом, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража, касающегося контракта на поставку газа, «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Руководство «Газпрома» заявило, что считает решение Стокгольмского арбитража необъективным и основанным на двойных стандартах. В связи с этим глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о немедленном начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

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