Власти Молдавии чествовали «героев» агрессии против Приднестровья

Кишинёв, , 03:46 — REGNUM «Все, кто защищал независимость родины, являются для нас настоящим жизненным примером», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип на прошедшем в Кишиневе митинге, посвященном памяти «героев"-участников молдавской агрессии против Приднестровья в 1992 году, передает ИА REGNUM.

Он пообещал, что правительство будет и в дальнейшем делать все возможное, чтобы поддержать «героев страны», а получение контроля над территорией ПМР «остается приоритетом» для молдавских властей.

Филип напомнил, что недавно на молдавско-украинской границе открылся пункт совместного контроля, и он будет расширен на весь периметр границы. «Впервые после событий 1992 года Республика Молдова полностью контролирует границу. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы будем проявлять настойчивость, пока не обеспечим реинтеграцию страны», — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон, находящийся в этот день в Германии, заявил, что «спустя 26 лет мы продолжаем оставаться заложниками неразрешенного приднестровского конфликта, который существенно тормозит развитие нашего общего государства — Республики Молдова».

«Мы не можем и не должны бесконечно жить прошлым, находиться в плену взаимных обвинений и ложных страхов», — добавил Додон, призвав «устремить свои взгляды в будущее».

В ходе молдавской агрессии против ПМР в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей Приднестровья, погибло 809 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.

21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.

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