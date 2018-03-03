«Идет работа по окольцеванию России»: Минобороны РФ раскрыло планы США

Москва, , 03:27 — REGNUM На территории США созданы районы, в которых развернуты системы противоракетной обороны, чтобы взять Россию в кольцо, сообщил заместитель российского министра обороны Александр Фомин в интервью телеканалу «Россия-24».

"Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию, я бы сказал так, России таким кольцом ПРО, — сказал Фомин. — Уже на территории США созданы районы ПРО в Калифорнии и на Аляске».

Замминистра уточнил, что на европейской территории районы ПРО созданы в Румынии и в Прибалтике. Кроме того, планируется в ближайшее время развернуть район ПРО на территории Польши. Также в это кольцо будут вовлечены районы ПРО в Южной Корее и Японии.

«В общей сложности будет развернуто свыше 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — уточнил Фомин.

Напомним, после заявления российского президента Владимира Путина о создании российскими инженерами новых видов вооружений, которым нет аналогов в мире, Пентагон обещал защитить «американский народ» от российской угрозы.

Ранее беспокойство Запада вызвало сообщение об отправке в Сирию новейших российских истребителей Су-57, оснащенных стелс-технологиями. Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с союзниками по НАТО заявил, что в Сирии нужно соблюдать режим прекращения огня.

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