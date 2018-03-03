Молдавия не боится остаться без газа из-за Украины

Кишинёв, , 03:05 — REGNUM В Кишиневе не получали от «Газпрома» никакой информации о возможном прекращении подачи природного газа в Молдавию, а система поставки газа в страну работает в нормальном и надежном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минэкономики Молдавии в связи с информацией о разрыве контрактных договоренностей между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

В ведомстве напомнили, что контракт между «Молдова-газ» и российским «Газпромом» на поставку газа в Молдавию и транзит через ее территорию действителен до конца 2019 года, и поставки будут осуществляться в полном объеме в соответствии с контрактом.

Молдавия и Приднестровье, отметим, получают российский газ из трубы, которая следует транзитом через территорию Украины в направлении Балкан.

Напомним, 2 марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва начнет расторжение контрактов с украинским контрагентом — после того, как арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд.

Миллер подчеркнул, что арбитраж применил прием двойных стандартов, и это решение «существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам». В этой ситуации Москва не видит экономической целесообразности в прежних отношениях.

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