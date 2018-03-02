Жириновский предложил свои варианты названия ядерной ракеты

Москва, , 22:01 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать новую крылатую ракету «Смерч» или «Сокрушение». Соответствующие телеграммы депутат Госдумы направил главе Минобороны Сергею Шойгу и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Жириновский выступил с предложением «дать новой крылатой ракете с ядерной силовой установкой такое название, которое показывало бы всю мощь нового оружия», сообщает пресс-служба партии.

«Владимир Жириновский считает, что названия «Смерч» или «Сокрушение», были бы наиболее удачными для такого сверхмощного оружия», — говорится в распространенном документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство обороны России на своем сайте запустило сервис по приему вариантов названий для новейших образцов российского вооружения. В среднем поступает около 3 тыс. предложений в час.

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ сообщил, что три новейшие российские системы вооружений до сих пор не имеют собственных имен.

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