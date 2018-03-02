Deutsche Welle: Проживет ли Совет Европы без денег из России?

Берлин, , 21:02 — REGNUM Конфликт с Россией из-за Украины дорого обходится европейцам, в том числе и Совету Европы. 28 февраля Россия пропустила срок оплаты первого транша членского взноса за текущий год, составляющего примерно 10 миллионов евро. Также бюджет Совета лишится в этом году львиной доли взносов от Турции, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, что в июне 2017 года Москва не стала выплачивать в бюджет СЕ порядка 22 миллионов. Конфликт между сторонами разгорелся после решения, принятого Советом Европы, о введении в отношении России политических санкции за аннексию Крымского полуострова и, впоследствии, о лишении ее права голоса в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Подобные действия российская сторона сочла неприемлемыми.

«Мы никогда не прекращали диалога,…но так как мы не участвуем в принятии решений, у нас нет такой возможности, мы считаем правильным взнос не платить», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем, дыра в бюджете Совета Европы образовалась значительная. Москва как крупный член организации ранее платила 33 миллиона евро в год, что составляло примерно десятую часть общей суммы взносов всех стран-членов.

Однако, помимо взносов российской стороны, в этом году СЕ также не досчитается и львиной доли взноса Турции. По прошествии всего двух лет в статусе крупного плательщика Анкара в октябре 2017 года заявила, что сокращает свои взносы до обычных. Таким образом турецкие власти решили выразить протест против присуждения премии имени Вацлава Гавела, вручаемой за гражданское мужество и выдающиеся достижения в сфере прав человека, турецкому юристу Мурату Арслану, который после попытки государственного переворота находится в Турции под арестом. Это лишит Совет Европы еще порядка 20 миллионов евро в год.

Сегодня организация, членами которой являются 47 стран мира и чьим самым известным институтом является Европейский суд по правам человека, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

Бюджет организации сокращается в среднем на 6%, и сокращения эти ударили по самым разным сферам деятельности организации — начиная от плохого отопления коридоров штаб-квартиры СЕ в Страсбурге и заканчивая сокращением числа языков, на которых проводятся основные заседания Совета, отмечает корреспондент немецкого информационного агентства DPA.

Один из депутатов от немецкой партии СДПГ предложил компенсировать хотя бы российский взнос из немецкой казны, на что Совет Европы, в свою очередь, напомнил Германии о том, что там до сих пор не принят федеральный бюджет, а руководство страны лишь исполняет обязанности.

Совет Европы, безусловно, хотел бы найти компромисс с Москвой, для чего на данный момент создана специальная комиссия, в работе которой участвуют два российских представителя.

В случае, если найти компромисс все же не удастся, правила СЕ предписывают, что страна, которая не выплачивает членские взносы на протяжении двух лет может быть лишена представительства в организации.

На следующей неделе, в среду, 7 марта, генеральный секретарь Совета Турбьёрн Ягланд обсудит возможные последствия действий России с остальными послами стран-членов организации.