Путин: Борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена

Калининград, , 20:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена. Такое заявление глава государства сделал сегодня, 2 марта, в Калининграде на пленарном заседании медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».

«Всё, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И эта работа будет продолжена», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 5 февраля следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства Дагестана.

Их обвиняют в хищении денежных средств из бюджета республики, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.

6 февраля Басманный суд Москвы арестовал всех четверых задержанных бывших чиновников правительства Дагестана, которые обвиняются в мошенничестве.

Под арестом до 5 апреля оказались бывшие врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов.