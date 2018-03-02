Foreign Policy: У Пентагона не хватает денег на гиперзвук

Вашингтон, , 19:50 — REGNUM В тот же день, когда президент России Владимир Путин продемонстрировал новое оружие, которое может развивать скорость, в несколько раз превышающую скорость звука, высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что Вашингтон недофинансирует собственную исследовательскую базу, необходимую для разработки американских аналогов, пишет Шарон Вайнбергер в статье для издания The Foreign Policy.

В своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что вооруженные силы России добились успехов в области гиперзвуковых ракетных технологий. Было отмечено, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» «начал выполнять экспериментальные и боевые миссии» на юге России, при этом российская сторона продолжает «активно развивать гиперзвуковое оружие», как и другие научно развитые страны.

«Я не собираюсь подтверждать или отрицать заявления президента Путина», — заявил директор управления перспективных оборонных исследований Пентагона (DARPA) Стивен Уокер.

Уокер отметил, что, по его мнению, американские исследования в области гиперзвука получают недостаточное финансовое обеспечение. Бюджет США на 2019 финансовый год, недавно предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает увеличение финансирования исследований в области гиперзвука. Однако дополнительное финансирование получат лишь несколько агентств, включая DARPA, NASA и агентство противоракетной обороны.

Уокер отметил, что некоторые исследовательские структуры по-прежнему нуждаются в финансировании, необходимо выделение средств на тестирование гиперзвуковых изделий.

«В бюджете предусмотрены крупные средства, но они сфокусированы на проведении дополнительных летных испытаний и доведении некоторых наших наступательных средств до состояния работающих прототипов… Финансовые средства необходимо направить на строительство инфраструктуры, необходимой для создания гиперзвуковых изделий», — заявил Уокер.

На протяжении последних нескольких лет военные эксперты США неоднократно указывали на то, что Россия и Китай ведут исследования в области гиперзвука. Эксперты настаивали на дополнительном финансировании исследований в данной области. Уокер отметил, что Китай продолжает развиваться в данной области с угрожающей скоростью.

«Посмотрите на количество объектов, которые они построили для создания гиперзвукового оружия… Их численность превосходит то, что есть у нас», — заявил директор управления перспективных оборонных исследований Пентагона.

Китай превратил создание гиперзвукового оружия в «национальный приоритет», подчеркнул Уокер, добавив, что США нужно поступить точно так же. В 2017 году представители DARPA попытались убедить высокопоставленное военное руководство приступить к запуску всеобъемлющей инициативы в области гиперзвука. Однако все попытки оказались тщетными.

«Мы получили увеличение бюджета для проведения исследований в области гиперзвука. Я не думаю, что мы получили всё, чего хотели, но это хороший первый шаг», — заявил Уокер.

Гиперзвуковые транспортные средства, будь то ракеты или летательные аппараты, предназначены для перемещения в пространстве со скоростью, многократно превышающей скорость звука. Теоретически такое оружие способно достигнуть любой точки мира менее чем за час. Однако на сегодняшний день такое оружие по-прежнему находится только на этапе тестирования и разработки.

Историю DARPA в области гиперзвука можно назвать неоднозначной. В 1980-х годах агентство приступило к работе над секретным изделием, известным как Copper Canyon — космическим аппаратом, который должен был взлетать и приземляться как обычный самолет. В конечном итоге данная инициатива переросла в проект National Aero-Space Plane (NASP), в рамках которого планировалось создать многоразовый космический корабль для массового вывода людей и грузов в космос. 40-й президент США Рональд Рейган рекламировал NASP как «новый восточный экспресс», который мог бы развивать скорость, в 25 раз превышающую скорость звука. Таким образом, авиарейсы из Вашингтона в Токио не превышали бы двух часов.

Космический гиперзвуковой самолет оказался дорогостоящим провалом, его так и не построили. Однако инженеры из аэрокосмической промышленности, которые занимаются разработками в области гиперзвука, настаивают на продолжении исследований по данному проекту.

С тех пор DARPA и Пентагон реализовали ряд других программ с разной степенью успеха. Примерно семь лет назад инженеры DARPA попытались построить и запустить гиперзвуковой планирующий аппарат, но программа была закрыта после двух провальных летных испытаний.

Больших успехов представителям DARPA и ВВС удалось добиться при создании гиперзвуковой ракеты X-51 Waverider. Удалось провести несколько тестовых запусков, однако данная ракета никогда не рассматривалась как гиперзвуковое оружие.

В настоящий момент инженеры DARPA реализуют несколько проектов в области гиперзвука. Уокер подтвердил, что в ближайшем будущем не предусмотрено возрождение программы по созданию гиперзвукового самолета, отметив, что в настоящий момент DARPA совместно с ВВС работает над созданием усовершенствованного варианта гиперзвукового двигателя, способного развивать скорость, превышающую 5 Махов. Если этот проект будет успешным, то Уокер будет стремиться к возрождению программы по созданию гиперзвуковых самолетов.

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