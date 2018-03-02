Новак: в модернизацию калининградской энергетики будет вложено 185 млрд руб

Калининград, , 18:21 — REGNUM В модернизацию энергетики Калининградской области за семь лет будет вложено суммарно 185 млрд рублей. Такую цифру назвал министр энергетики Александр Новак, выступая перед журналистами после открытия Маяковской ТЭС.

«С учетом строительства четырех станций, развитием газовой отрасли — расширения ПХГ, расширение трубопроводной системы — строительства ЛЭП, в модернизацию энергетики Калининградской области за семь лет будет вложено суммарно 185 млрд рублей», — сказал министр.

ИА REGNUM уточняет, что менее часа назад президент России Владимир Путин дал команду на запуск Маяковской и Талаховской ТЭС в Калининградской области. Глава государства подчеркнул, что всё оборудование на энергообъектах — российского производства.

«Кооперация очень большая, со всех регионов со всех регионов Российской Федерации», — сказал президент.

Помимо Маяковской и Талаховской ТЭС в Калининградской области в ближайшее время будут запущены Прегольская и Приморская теплоэлектростанции. Суммарная мощность четырёх объектов — порядка 1 гигаватта.

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