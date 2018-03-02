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Путин пояснил, когда Россия использует свое ядерное оружие

Политика

Россия — страна не агрессивная

Москва, 2 марта 2018, 18:09 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал две причины, по которым Россия может прибегнуть к использованию своего ядерного оружия. Соответствующее заявление российский лидер сделал в интервью американскому каналу NBC, фрагмент которого был опубликован сегодня, 2 марта.

«Есть две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или атака на Российскую Федерацию с использованием обычного оружия. Но в этом случае — если есть угроза самому существованию российского государства», — заявил Путин.

Стоит отметить, что данное заявление президента России соответствует пункту 27 Военной доктрины Российской Федерации, которая действует с 2014 года.

«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской 13 Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации», — сказано в 27-м пункте российской военной доктрины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию представил шесть новых российских стратегических систем вооружения.

Речь идёт о межконтинентальной баллистической ракете нового поколения «Сармат», авиационном гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом комплексе «Авангард».

Также Путин рассказал о ядерном подводном беспилотнике, который позволяет наносить удар по военно-морским базам и побережью противника, наземном лазерном атакующем комплексе.

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Внешняя политика России

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