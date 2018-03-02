В Крыму за четыре года сделано в разы больше, чем за 25 лет с Украиной

Симферополь, , 17:58 — REGNUM В Крыму за четыре российских года сделано в разы больше, чем почти за четверть века украинской юрисдикции. Об этом 2 марта на форуме «Крымская весна. Выбираем будущее» заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«В Крыму экономический рост по итогам прошлого года превысил 10%. Это в 10 раз больше, чем в 2013 году, который был одним из самых благополучных для прежней, «домайданной» Украины. И ещё несколько красноречивых цифр. За четыре российских года создано более 14 тысяч новых мест в детских садах. За те же четыре «украинских» года — с 2009-го по 2013-й — создано менее 1300 мест. Разница больше чем в 10 раз! Всё это не просто цифры. Это показатель отношения к Крыму и крымчанам», — отметил Сергей Аксёнов.

При этом он признал, что на полуострове осталось достаточно много проблем, в каждой сфере, в каждом населённом пункте, которые ещё предстоит решить.

«Но не видеть перемен к лучшему может только тот, кто ослеплён ненавистью. Только тот, кто привык называть Россию не Родиной, а «этой страной», в которой по определению не может быть ничего хорошего, ничего достойного внимания и уважения», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, на сегодняшний день 88% крымчан довольны своей жизнью.

«Отмечу: не счастливы, а именно довольны. Это принципиально разные вещи. Несмотря на все проблемы, блокады и санкции, уровень социального самочувствия населения РК высокий», — сообщал на пресс-конференции в Симферополе глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Он также отмечал, что сильнее всего на данный момент большинство жителей полуострова, как и остальных граждан России, волнует отсутствие повышения зарплат и уменьшение количества рабочих мест.

«Тут Крым не выделяется на общероссийском фоне. В частности, больше всего опрошенных в Крыму беспокоит отсутствие повышения зарплат — 13% и уменьшение количества рабочих мест — 12%. Помимо этого, участников опроса беспокоят отрицательные изменения в здравоохранении, ухудшение качества медобслуживания, очереди в поликлиниках и отсутствие бесплатных услуг», — уточнял эксперт.