В Ставрополе предложили отречься от Карла Маркса

Ставрополь, , 16:27 — REGNUM Проспект Карла Маркса в Ставрополе предложили переименовать — этот вопрос обсуждался 1 марта на заседании топонимической комиссии при городской думе. Об итогах заседания сообщила пресс-служба парламента.

С предложением проработать возможность переименования проспекта Карла Маркса в Николаевский проспект выступил один из членов комиссии — академик Российской академии художеств, председатель правления Союза художников России Сергей Паршин.

Название «Николаевский» проспект Карла Маркса, расположенный в самом центре Ставрополя, носил до 1920 года. Однако это далеко не первое его название: улица является одной из самых старых в городе и переименовывалась неоднократно.

Изначально она носила название улицы Первой Мещанской, а неофициальным ее названием в XVIII веке была Большая Тифлисская. В начале XIX века ее переименовали в Большую Черкасскую, и только в 1851 году, по инициативе тогдашнего Ставропольского генерал-губернатора, улица получила название Николаевского проспекта. После Революции 1917 года улица вновь сменила название, став Красной. В 1937 году проспекту было присвоено имя Иосифа Сталина. В 1962 году проспект получил свое нынешнее название — Карла Маркса.

Почему Сергей Паршин выбрал для возвращения именно Николаевский проспект, пресс-служба не сообщает. Но, по данным местных СМИ, его инициатива большой поддержки со стороны депутатов не получила. Вице-спикер гордумы и председатель комиссии Геннадий Тищенко отметил, что подобные вопросы нужно обсуждать лишь с учетом мнения широкой общественности, путем проведения референдума: речь идет не только о финансовых затратах, но о моральном аспекте.

Как отмечает ИА REGNUM, инициативы о переименовании улиц, проспектов и площадей, носящих «советские» названия, появляются периодически в разных российских регионах.

В том же Ставрополе в конце 2017 года станичное казачье общество «Станица Казанская» высказывало намерение переименовать площадь Фрунзе в Казачью, а затем — всё, что имеет отношение к советскому периоду в Ставрополе.

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В Воронеже местные активисты предлагали переименовать улицу Каляева (названную в 1928 году в честь революционера Ивана Каляева, убившего в 1905 году великого князя Сергея Александровича, дядю Николая II, с именем которого связывают трагедию на Ходынском поле). Новое название, предложенное активистами — Петропавловская, в честь храма, некогда располагавшегося на ней. Однако сами воронежцы идею не подержали: в ходе опроса, который мэрия проводила в соцсети, большинство участников высказались против переименования.

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Буквально на днях в Тюмени депутат городской думы и руководитель местного отделения общества исторического просвещения «Двуглавый орёл» предложил переименовать две улицы с советскими названиями: улица Хохрякова (названа в честь героя Гражданской войны) должна стать Успенской, а Коммунистическая — Большой Монастырской. И судя по всему, это только начало: в планах — переименовать 43 улицы.

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И, наконец, вот уже несколько лет в Ярославской области тянется история с переименованием Тутаева — городу, который сейчас носит имя героя-красноармейца, погибшего во время Ярославского мятежа в 1918 году, предлагается вернуть историческое название Романов-Борисоглебск. В 2016 году Ярославская областная дума обратилась в Госдуму РФ с законопроектом о возвращении Тутаеву исторического наименования. В первом чтении Госдума приняла проект закона большинством голосов, но позже жители города, на встрече с на тот момент врио губернатора Дмитрием Мироновым, пожаловались, что решение приняли без учета их мнения. В сентябре 2017 года в Тутаеве провели опрос общественного мнения: он показал, что две трети жителей — против переименования. Рассмотреть вопрос о переименовании Тутаева Госдума должна в весеннюю сессию, однако, по мнению Ярославской облдумы Михаила Боровицкого, город сохранит своё нынешнее название.

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