Владимир Путин прибыл в Калининград

Калининград, , 16:14 — REGNUM Несколько минут назад борт №1 совершил посадку в калининградском аэропорту «Храброво», передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию двух новейших электростанций на востоке Калининградской области — Маяковской и Талаховской ТЭС.

Также в планах главы государства встреча с журналистами на медиафоруме «Правда и справедливость», который проводится Общероссийский народный фронт.

Читайте также: Посетит ли Путин Балтийскую АЭС?