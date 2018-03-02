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Владимир Путин прибыл в Калининград

Политика

У президента в российском эксклаве два важных дела

Калининград, 2 марта 2018, 16:14 — REGNUM  Несколько минут назад борт №1 совершил посадку в калининградском аэропорту «Храброво», передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию двух новейших электростанций на востоке Калининградской области — Маяковской и Талаховской ТЭС.

Также в планах главы государства встреча с журналистами на медиафоруме «Правда и справедливость», который проводится Общероссийский народный фронт.

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Общероссийский народный фронт

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