Владимир Путин прибыл в Калининград

Калининград, 2 марта 2018, 16:14 — REGNUM Несколько минут назад борт №1 совершил посадку в калининградском аэропорту «Храброво», передает корреспондент ИА REGNUM.
Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию двух новейших электростанций на востоке Калининградской области — Маяковской и Талаховской ТЭС.
Также в планах главы государства встреча с журналистами на медиафоруме «Правда и справедливость», который проводится Общероссийский народный фронт.
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