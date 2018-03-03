Трамп, Джонсон, Мюллер и — «Наш ответ Чемберлену»: итоги февраля

Москва, , 10:36 — REGNUM

Бодрая поступь Дональда Трампа, который уверенно защищал гегемонию США, обернула его к необходимости привести в чувство стратегических конкурентов — Китай и Россию, названные США странами-ревизионистами. В продолжение нападок на Москву, привычно обращающих нас к риторическим традициям страны-собеседника, выступил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. На материале своего трактата Джонсон объяснил, что никакие попытки выйти за проамериканскую рамку прощены не будут. Оценки, которые Джонсон выдал действиям России за последние несколько лет, в сумме создают образ страны, виновной буквально во всём — и за всё обязанной нести наказание. Крым, побудивший Джонсона к его пафосному выступлению, воистину стал точкой невозврата во всех смыслах: Россия не собирается отказываться от части собственной территории и, что самое важное, собственного народа, а Запад не может позволить себе сдаться перед российским упорством.

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Несложно предположить, что речь пойдет об окончательном решении русского вопроса. Как еще можно понять февральский букет претензий: Кремлевский список, нападки с трибуны Мюнхенской конференции, доклады руководителей американских спецслужб, с которыми неистово соглашается маститый следователь «по русскому делу» Мюллер (не партайгенносе). Нынешний Мюллер отличился от своего кинематографического предшественника тем, что нашел не одного «штирлица», а целых тринадцать, дружно взявшихся — да и перевернувших умы американских граждан. Эти тринадцать интернет-лазутчиков ответственны за большую социальных и внутриполитических нестроений в США в последний год, уверяет обвинитель. А значит, убрать Россию — это первый шаг на пути к американскому раю, и самое неприятное в том, что всё это — не бред сумасшедшего, а официальная позиция высокопоставленных чиновников, неумолимо смахивающая на предвоенную пропаганду века двадцатого.

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Что же остается в таких условиях «нашему Трампушке», как его любовно называли в первые недели после выборов? Начать действовать в диктуемой ему логике, внутри которой никакие антикитайские потуги невозможны без предварительного и окончательного разбирательства с Россией. Китай на российских ресурсах имеет внушительную базу для сопротивления, а значит, для решения китайского вопроса необходимо сначала разобраться с Россией. Хоть запугиванием, хоть шантажом, хоть «методом салями», когда тысячи мелких пакостей вызывают суммарный эффект, подобный одному масштабному военному нападению. Отказ от системы либеральной инфильтрации, в рамках которой враг просто становится частью твоего тела, подвешивает США в прыжке над пропастью. С невозможностью оценить пустячок — достаточен ли импульс, чтобы через нее перескочить?

Как в кошмарном сне, взлетев перед казавшимся небольшим овражком, исполнитель трюка вдруг увидел, как против всех законов физики дальний берег начал от него стремительно отодвигаться. Сказав «А» в виде новой военной стратегии, которая в открытую предполагает использование тактических ядерных зарядов для сдерживания России и Китая, американская верхушка оказывается неспособной сказать «Б». То есть предложить что-либо конструктивное. Как оказалось, никаких пряников для России у Трампа нет, а эффективность кнута остается под большим вопросом.

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К тому же на Мюнхенской конференции, проходившей 16—18 февраля, и сам Трамп был назван угрозой — либерально-демократическим ценностям. Предложение Европы восстановить старый, год назад приказавший долго жить способ поддержания гегемонии похоже на совет незадачливому прыгуну: пропасть оказалась неправильная, поворачиваем от середины и летим обратно.

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Те же, кто привыкли воспринимать США как вечное и нерушимое пристанище надежд мирового гегемона, пришедшего на веки вечные, испытывают некоторое замешательство. Как и положено рыбе-лоцману, почуявшей промашку акулы-хозяина. Проще всех приходится Петру Порошенко: куда бы ни летел выбранный хозяин, тактика «деньги за послушание» остается неизменной. Проблема в том, что старые способы несения службы уже не приносят былых дивидендов. А хозяин намекает, что скоро заведет себе нового питомца.

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Пример постмайданной Украины показывает, к чему приводит ставка на оголтелый пещерный национализм. И тревожно видеть, как этот опыт не принимает в расчет, вопреки всякому здравомыслию, белорусское руководство. Смотрящее сквозь пальцы на то, как некоторые граждане Белоруссии отправляются на курсы повышения нацистской квалификации в соседнюю Украину, где в начале февраля прошли уже пятые Бандеровские чтения. В самой же Белоруссии власти стали обсуждать с местными националистами возможность совместного празднования 100-летия годовщины республики, которое состоится 25 марта.

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Трамповская инициатива, выразившаяся в новой ядерной стратегии США, предъявляет странам-конкурентам угрозу в виде «Томагавков» с «облегченным» ядерным зарядом. Впрочем, как показало начало следующего месяца, этот неловкий жест вызывал совершенно феерическую реакцию. Состоявшееся 1 марта послание Путина Федеральному собранию открывает новую главу, в которой западным партнерам, хочешь — не хочешь, придется пересмотреть былые схемы.

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