Госдуме предложили ужесточить требования к президенту РФ

Москва, , 14:43 — REGNUM Законопроект, ужесточающий требования к кандидатам в президенты РФ, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Прежде всего, предлагается обязать кандидатов при выдвижении своей кандидатуры представлять в ЦИК России письменное согласие на проведение в отношении него проверочных мероприятий по выявлению оснований для отказа в допуске к государственной тайне. При этом ЦИК наделяется правом обращаться в уполномоченные органы с представлением о проведении проверочных мероприятий для выявления наличия оснований для отказа в допуске.

Отметим, что согласно статье 22 закона «О государственной тайне», к таким основаниям, в частности, относятся постоянное проживание близких родственников кандидата за границей или оформление ими документов для выезда на постоянное жительство в другие государства, а также выявление в результате проверочных мероприятий действий кандидата, создающих угрозу безопасности Российской Федерации. Выявление таких оснований будет влечь за собой отказ в регистрации или отмену регистрации кандидата.

Также планируется обязать кандидатов вместе с документами, необходимыми для регистрации, представлять в ЦИК России заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего замещению должности президента. Предполагается, что перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации будет устанавливаться уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Непредставление соответствующего медицинского заключения будет являться основанием для отказа в регистрации кандидату. Кроме того, законопроектом предлагается ввести дополнительное основание для ограничения пассивного избирательного права — непрохождение военной службы по призыву при отсутствии на то законных оснований.

Авторам представляется, что непрохождение военной службы по призыву при отсутствии на то законных оснований не согласуется со статусом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.