Хочет ли Польша и дальше оставаться целью для удара России?

Станислав Стремидловский, , 13:21 — REGNUM

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул несколько стран, в том числе Польшу. И вот в каком контексте. «Действуют уже системы ПРО (американской — С.С.) на Аляске и в Калифорнии, как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе: в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание», — подчеркнул глава государства. Напомним, что базу системы противоракетной обороны США в польском поселке Редзиково (Поморское воеводство) начали строить в мае 2016 года. Вступить в строй она должна в этом году, обслуживать ее будут до 300 военнослужащих и гражданских лиц. Но как в Польше отреагировали на послание российского президента и своё место там? Приведем несколько мнений.

Как и деловая газета Dziennik, Gazeta Prawna с новостью «Великое начинание Путина: скоро мост в Крым», ориентирующийся на правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) телеканал Republika вынес в заголовок то, что «Россияне заканчивают строительство моста … в Крым!». Телеканал комментирует: «Мост в Крым должен стать одним из крупнейших мостов в России и в мире. Это будет переправа для автомобилей и отдельная железная дорога… В Интернете распространяются снятые за большие деньги видеоматериалы, рекламирующие это дело. Оно, должно быть, поглотило невообразимые суммы. Конструкция вызывает восхищение и в то же время заставляет задуматься — действительно ли были нужны такие огромные траты, в то время как многие регионы страны страдают от большой бедности?».

Что касается остальных изданий и экспертов, то они предпочли заострить внимание на «военной части» выступления главы российского государства, считая, что она была направлена преимущественно американцам.

«Теперь эксперты НАТО будут неделями спорить, является ли то, что они видели, правдой или это поддельные новости, а СМИ будут серьезно рассуждать, стала ли Россия уже грозной или, может, еще нет, — пишет Rzeczpospolita. — Благодаря этому Путин выиграл время и спокойствие… Кремль хочет иметь уверенность в том, что участвует в управлении миром, а его интересы защищены. Интересы, которые (кроме необходимости сохранения всюду древних памятников советской славы) он сам не может определить. Или может? В среду Путин сказал, что «вместе с распадом СССР Россия потеряла более 20% своей территории (выступление было в четверг и речь шла о 23,8% — С.С.)». В очередной раз он очертил границы своих мечтаний — повторное освоение потерянных земель. Будет ли его голос услышан?».

Эксперты Центра восточноевропейских исследований (OSW) увидели в послании президента России двух основных адресатов — российское общество и политическую элиту Запада. По мнению аналитиков OSW, Путин пообещал российскому обществу улучшить качество жизни благодаря амбициозным социальным и инфраструктурным программам и усилил чувство гордости как граждан сверхдержавы в контексте появления новых стратегических систем вооружений. А западную элиту президент «фактически шантажировал», наглядно описывая «новые смертоносные стратегические системы вооружений (включая ядерное оружие), которые, по его мнению, должны были нейтрализовать военные меры и инициативы США и НАТО, в то же время призывая к переговорам с Россией о новой системе международной безопасности».

Наконец, специалист правительственного Польского института международных дел (PISM) Лукаш Ясина в интервью Польскому радио поведал следующее: «Послание президента доказывает, что Владимир Путин не может ничего дать россиянам, кроме гонки вооружений и различных видов военной техники». Что касается Польши, то ей опасаться нечего. Арсенал России резко сократился, осталось только ядерное оружие. «Москва не имеет много инструментов, чтобы нас шантажировать, не работает даже энергетическое оружие, которым она смогла во время некоторых зим сильно расстроить функционирование некоторых европейских стран, на Украине — да и на Западе — это средство перестало работать, — заявил Ясина. — Сработала диверсификация, и тот факт, что «Газпром» с 1 марта прекратил поставлять Украине газ, уже не дестабилизирует эту страну».

Интерес вызывает то, что польские издания и эксперты предпочли «не заметить» прямого упоминания о своем государстве в выступлении президента России, да еще в контексте безопасности. До сих пор Москве приписывали какую-то «агрессивность» в отношении Польши, чуть ли не попытки вторгнуться и завоевать страну на Висле, что для польских говорящих и пишущих голов было мотивацией размещения в Польше дополнительного контингента НАТО, в первую очередь американских солдат и военной техники. Российской «угрозой» объяснялась и необходимость создания сил территориальной обороны и выделения дополнительных трат на перевооружение польской армии.

Хотя налицо был парадокс. Как замечает бывший посол Польши в России Катажина Пелчинска-Наленч, «такие превентивные шаги, как покупка новых вооружений для армии или создание сил территориальной обороны, показывают, что правительство концентрирует внимание на сценарии захвата нашей территории противником. В связи с этим Варшава придает большое значение присутствию в Польше американских военных. Они должны стать гарантией того, что Вашингтон сочтет нападение на нашу страну нападением на граждан США, а, значит, и государство, которое они представляют».

Однако, по ее словам, Россия не заинтересована сейчас в новых территориальных завоеваниях, поэтому «нас ждет, скорее, не классическая имперская война, а попытки использовать Польшу в качестве «поля битвы», например, для дискредитации трансатлантического союза. Такой сценарий станет реальностью только в том случае, если наша страна окончательно утратит свои позиции в западном мире. Одно присутствие американских сил на нашей территории нас не спасет». Развивая сказанное ею, можно добавить, что и американская база в Редзиково, будучи элементом системы ядерного сдерживания, в новых реалиях утрачивает свою функциональность, но при этом продолжает оставаться символом, которым маркирует Польшу как территорию первоочередного удара по ней.

В сложившихся условиях Варшава могла бы пойти на пересмотр статуса этого объекта, предложив Вашингтону перепрофилировать его или даже «заморозить». Намек на подобное решение прозвучал в заявлении министра обороны России Сергея Шойгу по итогам выступления Путина перед Федеральным собранием. Как сказал глава военного ведомства, «то, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, «дырявый». То есть ненужный ни американцам, ни тем более Польше, который не защитит, а только пропустит градины.

Безусловно, отказаться от базы Варшаве станет непросто. За таким шагом будет стоять перепрофилирование ее оборонной модели, уход от НАТО с доминированием США к собственно европейскому представлению о безопасности под эгидой Евросоюза, активное участие в инициативе ЕС «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (PESCO). А с европейцами, особенно западными, поляки уже побили немало горшков. Но политика — это не догма, и ради сбережения страны необходимо идти на грамотные, пусть и трудные решения.