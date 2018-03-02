Ереван аннулировал Цюрихские протоколы

Станислав Тарасов, , 13:10 — REGNUM

На заседании Совета национальной безопасности глава Армении Серж Саргсян заявил об аннулировании подписанных в 2009 году в Цюрихе документов — «Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений», которые касались возможности восстановления отношений с Турцией. Напомним, что о возможности такого шага Саргсян предупреждал Анкару еще в сентябре прошлого года во время выступлении на Генассамблее ООН. Дело в том, что сама Турция до сих пор не ратифицировала протоколы, хотя представитель ее внешнеполитического ведомства официально заявлял, что они по-прежнему находятся в повестке дня комитета по иностранным делам турецкого парламента. Просто для их ратификации важно, «чтобы на Южном Кавказе была обеспечена благоприятная политическая атмосфера и мир».

Осенью 2017 года Анкара не приняла первый сигнал Еревана. Второй прозвучал в конце прошлого года, когда министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что «весну 2018 года Армения встретит без армяно-турецких протоколов», что и произошло. Теперь эти документы принадлежат архивистам, что касается армяно-турецких отношений, то их придется в будущем восстанавливать с чистого листа. Если говорить об истории, то Саргсян, идя на подписание Цюрихских протоколов, во многом рисковал. Он сам напомнил об этом, выступив на Совете национальной безопасности: «Армения, инициировав этот процесс, осознавала, что он не будет однозначно воспринят всеми членами ее общества и тем более соотечественниками из Диаспоры, потомками переживших Геноцид армян». Но тогда хотя бы была достигнута договоренность перевести проблему Геноцида в плоскость изучения совместной комиссии историков.

Второй момент. Протоколы предусматривали поэтапную нормализацию межгосударственных отношений без каких-либо предусловий. Не случайно на ратификации цюрихских соглашений настаивала на тот момент государственный секретарь США Хиллари Клинтон, полагая, что если события будут развиваться по обозначенному сценарию, это изменит ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и в Закавказье, а также в отношении перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Более того, вступив на путь нормализации отношений с Арменией, Турция могла бы заметно укрепить свои позиции в Евросоюзе. Как говорил вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов — «сломать последнюю «политическую стену» в европейском регионе». Что произошло потом, во многом остается загадочным, хотя в правящей турецкой Партии справедливости и развития были политики, выступавшие за исторический прорыв с Ереваном.

По всем признакам, их переиграл Баку. Азербайджан обвинил Анкару в «предательстве» братских интересов, потребовал увязать ратификацию Цюрихских протоколов с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, были угрозы пересмотреть льготные цены на поставляемые в Турцию азербайджанские углеводороды. Дипломатические маневры Анкары стали больше походить на фигуры уклонения, чем на желание двигаться вперед. До самого последнего момента Турция так и не отказалась от декларируемых предварительных условий, не имеющих юридического обоснования. Нам лично кажется, связано это с тем, что Анкара в нынешних условиях, когда на Ближнем Востоке актуализировался курдский фактор, стала чего-то опасаться. Может быть, оказалась не готовой вводить в большую региональную политику армянский фактор, подразумевая под ним прежде всего Ереван.

Однако нельзя исключать того, что Турция в дальнейшем будет пытаться вернуться к «формуле Давутоглу», возобновив диалог с западной армянской диаспорой, чтобы нейтрализовать негативные для себя политические последствия аннулирования Ереваном цюрихских соглашений. В этом есть своя логика, связанная с осуществлением маневра в обход Баку. Например, Анкара могла бы объявить о предоставлении потомкам жертв событий 1915 года права получить гражданство Турции. Кстати, и Вашингтон уже давно призывает Анкару идти параллельным курсом, не увязывая свои отношения с Арменией и всемирным армянством с альянсом с Азербайджаном. А в начале 2014 года канцлер Германии Ангела Меркель рекомендовала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану решить проблемы с армянской диаспорой, исходя из того, что «Армения — это совсем другое», что «не нужно идентифицировать армян, живущих в Армении, с армянами, рассеянными по всему миру».

Сейчас многие турецкие эксперты тщательно анализируют ситуацию, выявляют причины, которые привели к тому, что «на Ближнем Востоке вновь заработала история с самыми драматическими последствиями» и «регион, сформированный из остатков Османской империи после Первой мировой войны, снова разваливается». Все ищут так называемый первородный грех этого. Игра продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Ереван официально вышел из процесса армяно-турецкого примирения