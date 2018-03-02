Послание президента: возможен ли «прорыв» в Смоленской области?

Смоленск, , 11:26 — REGNUM Одна из основных идей президента, озвученная в послании Федеральному собранию — прорыв, без которого Россия не может быть конкурентоспособной и продолжит безнадежно отставать. Свое мнение о том, что может сделать конкурентоспособной и процветающей «безнадежно отстающую» Смоленскую область — регион без ресурсов, без существенной промышленной базы и наукоёмкого инновационного производства, но зато с большими долгами, высказала ИА REGNUM доцент кафедры менеджмента ФГОУ ВО «Смоленский государственный университет» Нина Розанова.

«Положительные тренды, конечно, есть. Это, например, «просветы» в инвестиционной политике с обещаниями появления новых рабочих мест: строительство льнокомбината в Сафоново, возведение нового тепличного комплекса в Рославле и Вяземском районе, ТОСЭР «Дорогобуж», некоторые преференции для бизнеса, начало создания системы частно-государственного партнерства… Это всё долгосрочные перспективы, но жить лучше хотелось бы уже сегодня. Реально же работающих предприятий в области по-прежнему немного. По установкам президента, нам необходимо ускорение темпов роста экономики, а быстрые темпы — это уж точно не 1—2% в 2017 году, которые демонстрирует промышленность и сельское хозяйство области. Но и это для нас, наверное, уже неплохо по сравнению с падением предыдущих лет», — отмечает Нина Розанова.

Существенную помощь эксперт видит в притоке в регион федеральных денег, а также в списании части долгов региона (на 1 февраля госдолг региона составлял 29,2 млрд рублей, в том числе 18,2 млрд — бюджетные кредиты).

«В этом плане нашей власти нужно оперативно продумать, как их получить, заняться разработкой актуальных региональных программ, которые позволят «зацепиться» за федеральный бюджет. Опыт уже есть, так, например, в этом году наконец-то должна начаться реконструкция Смоленской крепостной стены, если удастся войти в «Золотое кольцо», откроются возможности развития туристического кластера. Что касается «военной речи» президента, то области это на руку, поскольку, по крайней мере, «Измеритель», работающий на оборонном заказе, должен чувствовать себя неплохо».

Однако, подчеркивает Нина Розанова, технологический рывок в послании президента связан с развитием социальной сферы, с инвестициями в человека, с повышением уровня жизни. Сегодня в Смоленской области, напоминает эксперт, «за чертой бедности» живет почти 18% населения, а по уровню зарплат и доходов регион традиционно — в числе аутсайдеров в Центральном федеральном округе.

«Скромный бюджет региона (плюс федеральные дотации) позволяет социальной политике выживать, обеспечивать выплату различного рода социальных пособий, возвращать отмененные и даже вводить новые, как, например, вернувшаяся соцподдержка педагогам-пенсионерам, проживающим на селе, или новый закон «О детях войны Смоленской области». Но это из разряда «зарплата хорошая, но маленькая», — отмечает Нина Розанова.

«На мой, может быть, и субъективный взгляд, но основанный на многолетнем опыте работы со студентами, практически отсутствует реальная связь образования с экономикой региона. По крайней мере, из года в год доля желающих уехать из области студентов, по причине отсутствия нормальных возможностей трудоустройства и самореализации, только увеличивается. И как тогда улучшать показатели по рождаемости, существенное снижение которых в 2017 году опять проиллюстрировало неэффективность мер демографической политики? Поэтому нужно реально инвестировать в систему образования региона, в нашу молодежь, которая если и не обеспечит технологический прорыв, то хотя бы не усугубит отставание».

Что касается задачи «прошить всю территорию России современными коммуникациями», прозвучавшей в послании, то для Смоленской области крайне болезненным вопросом остается газификация — сегодня, напомнила Нина Розанова, в сельской местности ее уровень составляет лишь 40%, и с этим «нужно что-то делать, а потом уже говорить, например, об информационных технологиях», подчеркивает эксперт.

«Вообще развитие села на Смоленщине — это отдельная, очень болезненная тема, начиная от создания минимальных условий для жизни, работы, возвращения здравоохранения на село и т.д., но ведь прорыв должен коснуться всех? Следуя мысли профессора Преображенского, прорыв нам нужен в головах, а это уже касается не только региональной власти, это дело каждого из нас», — считает Нина Розанова.

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин огласил свое послание Федеральному собранию. Оглашение длилось почти два часа. В своем выступлении президент уделил огромное внимание социальному блоку, в частности, поставил задачу к 2030 году увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 80 лет, в ближайшие шесть лет — сократить уровень бедности в стране вдвое, увеличить качество жизни и уровень благосостояния.