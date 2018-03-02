Кадыров: Лучшее название для ракеты — «Пальмира»

Грозный, , 11:24 — REGNUM Глава Чечни откликнулся на предложение президента РФ придумать название для новой крылатой ракеты. Созданную российскими учеными уникальную ракету, не имеющую пока названия, Кадыров предложил назвать «Пальмирой».

По его мнению, в этом слове заключен глубокий смысл. Во-первых, так называется город в Сирии, что в переводе означает «чудо». Во-вторых, победа российских военных в этом городе стала решающей в войне с террористами в Сирии. Ну, а в-третьих, родной город президента РФ Владимира Путина — Санкт-Петербург — часто называют Северной Пальмирой.

«Чудо» — один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире — стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют Северной Пальмирой», — написал Кадыров 2 марта в своем Телеграм-канале.

По его словам, ракета, названная «Пальмирой», будет «хранить в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался с терроризмом».

«Я хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов». В честь старшего лейтенанта сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят», — написал чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором определил перспективы развития России на ближайшие годы. Одной из основных целей в нем, в частности, была названа защита государства. Путин сообщил о разработке новейших систем вооружения, в том числе о ракетном комплексе «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике и других. При этом президент отметил, что ряд из них пока не имеют названия, и предложил всем желающим поучаствовать в выборе имени для уникальных видов оружия.

«Ждем предложений на сайтах Министерства обороны», — сказал Путин.