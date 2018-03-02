Агрессивная риторика — «ширма США для выхода из договора РСМД»

Москва, , 10:36 — REGNUM США бездоказательно обвиняют РФ о нарушении договора об РСМД для оправдания своих планов по наращиванию военного потенциала. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), разрабатывая новое оружие. По ее словам, некоторые виды вооружений, о которых сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию, не соответствуют договору РСМД, что вызывает беспокойство США.

«США в своем репертуаре — бездоказательные обвинения для оправдания собственной линии по наращиванию военного потенциала и нарушению существующих договоренностей», — сказал Слуцкий.

Заявление госдепа о том, что Америка намерена полномасштабно модернизировать свои ядерные силы в целях установления военного превосходства, — «лишнее тому подтверждение», уверен парламентарий.

Эта антироссийская кампания относительно договора РСМД началась не вчера. Слуцкий считает вероятным выход США из ДРСМД.

«И вполне возможно, такая агрессивная риторика — лишь ширма для последующего выхода США из договора РСМД, как когда-то они вышли из договора по ПРО», — заявил глава комитета Госдумы.

Разработка новейших видов вооружений РФ — это закономерный ответ на политику Вашингтона по размещению систем ПРО вблизи наших границ, о чем вчера и говорил во время послания президент РФ Владимир Путин, напомнил парламентарий.

«Но все наши действия по укреплению обороноспособности России всегда соответствуют международным обязательствам, не противоречат соглашениям в сфере разоружения и направлены на сохранение мира и стабильности на планете», — заверил он.

1 марта 2018 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, не имеющие аналогов в мире. Среди них — ракетный комплекс «Сармат», комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

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