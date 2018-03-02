Журналисты США поддержали коллег из РФ на брифинге в госдепе США

Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Американские журналисты вступились за своих российских коллег на пресс-конференции в госдепартаменте США после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт отказалась отвечать на их вопросы. Стенограмма брифинга Науэрт обнародована на сайте американского дипломатического ведомства.

Причиной «конфликта» стал вопрос корреспондента одного из российских телеканалов о том, планирует ли официальный Вашингтон продолжать диалог с Москвой по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия на фоне прозвучавших в послании президента РФ Владимира Путина сообщений о новейших военных разработках.

«Ваш вопрос — прекратим ли мы переговоры? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь ролик, демонстрирующий, как российское правительство атакует США, — сказала Науэрт. — Не думаю, что это конструктивно или ответственно. У меня все».

Сотрудница другого российского телеканала попыталась указать, что на видео не было показано, что российские ракеты атакуют именно территорию США. Представитель госдепа США грубо отказалась отвечать на данный вопрос.

«Вы тоже из России? Понятно, — ответила Науэрт. — Довольно сказано, идем дальше».

После этого выступили сотрудники СМИ США, которые обратили внимание представителя госдепа США, что их коллеги просто задают вопросы. В ответ Науэрт заявила, что российские СМИ «финансируются правительством России и получают от него указания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, не имеющие аналогов в мире.

Среди них — ракетный комплекс «Сармат», комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

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