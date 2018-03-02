«Это вам не кабриолет Илона Маска»: эксперт о послании и ракетах Путина

Москва, , 10:11 — REGNUM Впервые Россия не находится в ситуации неотвратимой опасности, и рывок, о котором говорил в своем послании президент России Владимир Путин, мы будем выполнять впервые в ситуации относительной стабильности, чего в истории страны еще никогда не было, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Был вопрос, или нам конец немедленно, или мы путем сверхнапряжения, сверхтяжелого труда, неправовых механизмов все-таки вырвемся. Сейчас у нас впервые такой ситуации нет, и об этом нам сказала вторая часть послания», — заявил Куликов.

По его мнению, столь мощные вооружения, которые были продемонстрированы Путиным во время его послания, сводят к минимуму военную угрозу со стороны Запада, а это значит, Россия может проводить внутренние преобразования не в ситуации витальной угрозы, а в ситуации относительного спокойствия.

Второй факт, по словам Куликова, — это геополитическое значение послания Путина. По его мнению, американцы считали, что мы не сможем воспроизводить наше ядерное оружие, а если и сможем, то точно не сможем его развивать.

В такой ситуации система ПРО и их минимальное развитие позволяли через 15−20 лет, в принципе, безболезненно нас уничтожить. Сегодня произошло «банкротство этой концепции», убежден политолог.

«Это очень много чего означает: это потребует от наших заокеанских партнеров и всего западного блока заняться пересмотром концепции… То есть поменять весь свой взгляд на ситуацию. Это принципиально новая геополитическая ситуация», — полагает Куликов.

В-третьих, отмечает эксперт, это все означает, что наука, армия и инженерный комплекс в России продолжают существовать.

«Нужно понимать, что управляемая ракета, летящая в плазме с ядерным двигателем, где-то это другой космос принципиально, на следующем шаге — другой космос. Это не кабриолет Илона Маска, понимаете? Потенциал вот этих изобретений военно-технических в нормальной конверсии, он огромен… Огромный потенциал космоса, новых видов транспорта, новых скоростей для всего находится внутри вот этой ракеты с ядерным двигателем», — закончил мысль Куликов.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где рассказал в том числе о российском военном потенциале и о новых «изделиях», которые вскоре будут приняты на вооружение РФ. В частности, речь зашла о ракете «Сармат», способной нести на борту разделяющиеся боеголовки, а также о ракете с ядерной силовой установкой.

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