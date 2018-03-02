МИД Украины предупредил население об опасности проезда через Польшу

Киев, , 09:59 — REGNUM Варшава сможет ссаживать жителей Украины, которые едут транзитом через Польшу, и сажать их в тюрьму, если они будут отрицать преступления украинских националистов, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 2 марта «112 Украина».

По его словам, принятые в Польше поправки к закону об институте национальной памяти являются примером «одностороннего подхода» к истории. Чиновник пожаловался, что «украинских патриотов», которые «боролись за свободу Украины» в 1925—1950 годах, причисляют к преступникам.

«Именно в этот период (1925−1950 годы — ИА REGNUM ) украинские патриоты вели освободительную борьбу против иностранных оккупаций Западной Украины», — высказал свою одностороннюю точку зрения на историю Климкин.

Он отметил, что по новому закону Польша имеет права посадить на три года любого жителя Украины, который отрицает преступления бандеровцев.

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«Если последовательно придерживаться буквы нового закона, то польская полиция в Варшаве должна ссаживать таких украинцев с поезда, скажем, Киев — Берлин, и отправлять их в каталажку», — расстроился Климкин.

Напомним, Польша рассматривает действия украинских карателей, бесчеловечно убивавших тысячи поляков, евреев и советских военнопленных во времена Великой Отечественной войны, как преступления. В Киеве же карателей считают «национальными героями».

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