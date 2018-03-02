Сделали вид, что не удивлены: реакция на послание Путина в США

Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заверила граждан США, что они могут быть спокойны относительно заявлений президента РФ Владимира Путина о новом оружии: американские вооруженные силы готовы защитить свою страну.

По ее словам, в Пентагоне не удивились заявлениям российского лидера — ядерная доктрина страны учитывает российские разработки.

«Наша ядерная доктрина учитывает все это. И поэтому мы осуществляем планирование. И в ядерной доктрине предусмотрена необходимость поддержания стратегических вооружений в актуальном состоянии», — сказала Уайт, пояснив, что граждане США могут быть уверены в готовности Пентагона.

Заместитель министра обороны США по политике Джон Руд также заявил, что в Пентагоне не удивились заявлениям Путина, пишет Inside Defense. По его словам, с одной стороны, речь была «примечательной», а с другой — согласуется с его предшествующими высказываниями.

Руд однако отметил, что Путин дал «очень полные объяснения». Тем не менее о некоторых моментах российский лидер уже упоминал раньше.

Что касается перспективы, Руд указал, что теперь США вступают в «эпоху великой энергетической конкуренции» с Россией и Китаем. Вашингтон к этому готов: с такой перспективой согласуются два главных документа страны — новая стратегия национальной безопасности и стратегия национальной обороны.

В госдепартаменте США отметили, что некоторая новая информация в послании Путина все же прозвучала. А то, о чем госдеп уже знал, не могло быть ранее представлено журналистам, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В Белом доме заявили, что Россия разрабатывает «дестабилизирующие» оружейные системы в нарушение существующих обязательств. В Вашингтоне это якобы знали все время — «Россия более десяти лет развивала дестабилизирующее вооружение в прямом противоречии со своими обязательствами по договору».

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Со своей стороны президент США Дональд Трамп нацелен на защиту своих «союзников и партнеров», заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Также она выразила уверенность, что «ничто не сравнится» с ядерным арсеналом США — и по своему потенциалу Вашингтон не собирается никому уступать.

Напомним, 1 марта президент России во время послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, не имеющие аналогов в мире. Среди них — комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком, ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

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Российские баллистические ракеты «Сармат», ранее прозванные в США «Сатаной-2», обладают беспрецедентной массой полезной нагрузки и способны нести самые разные боевые блоки. При этом ракеты будут способны преодолевать даже те ПРО, которые в настоящее время еще только создаются.

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