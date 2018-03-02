На Алтае понимают, почему президент в послании много говорил про оборону

Барнаул, , 09:08 — REGNUM Владимир Путин в своём докладе совершенно точно обозначил главную задачу, стоящую перед страной, это осуществление модернизационного рывка, считает секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев. Послание главы государства он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM как учёный и как политик.

«Под модернизационным рывком понимается реализация такого комплекса мер, которые позволят преодолеть экономическое и технологическое отставание России от передовых стран мира. Рывок или гибель страны. Именно такой выбор в очередной раз встал перед Россией. Вот почему такое большое внимание было уделено вопросам обороны — президент дал понять нашим геополитическим конкурентам, что у нас есть защита на ближайшие два-три десятилетия. Это именно то время, которое отпущено нам для совершения рывка», — отметил Владислав Вакаев.

По его словам, глава государства совершенно точно обозначил пути достижения поставленной цели: развитие индустрии, совершенствование транспортной инфраструктуры, рост производительности труда, цифровая экономика.

«Но самое главное — развитие социального капитала: рост продолжительности жизни, повышение рождаемости, укрепление здоровья, повышение уровня образованности, улучшение экологической ситуации. Задача сформулирована. Она продиктована суровой исторической необходимостью. И президент не раз подчеркнул, что готов решительно избавиться от всего, что будет мешать этому рывку», — считает алтайский эсер.

Он подчеркнул также, что удовлетворен посланием и как политик, представитель партии «Справедливая Россия».

"Президент включил практически все положения на нашего «Социального манифеста». Этот программный документ был передан главе государства в конце января. Напомню его основные положения: перевод страны с сырьевого на индустриальный путь развития; увеличение бюджета страны за счёт антикоррупционных мер и повышения эффективности госзатрат; восстановление социальной инфраструктуры; преодоление социального неравенства, в частности, с помощью увеличения зарплат, пенсий, пособий. Обо всем этом президент не просто сказал, но и обозначил конкретные пути достижения цели», — отметил секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислав Вакаев.

В заключение он отметил, что модернизация, укрепление обороноспособности — это лишь средства для достижения главной цели, о которой президент тоже сказал.

«Главная цель всей работы — благополучие наших граждан. И об этом никто не должен забывать», — отметил алтайский политик.

Напомним, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию России. Самой неожиданной и непредсказуемой, в том числе для политического класса России и всего мира, оказалась часть, посвящённая Вооружённым силам, а точнее, новым стратегическим вооружениям.

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