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Путин лично координировал каждого конструктора при разработке оружия

Политика

В результате Россия сумела продемонстрировать бесполезность существующих систем ПРО

Путин лично координировал каждого конструктора при разработке оружия
Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев . 1965. СССР
Что, старый хозяин, надо?

Москва, 2 марта 2018, 08:31 — REGNUM  Разработка новейших видов вооружений в России осуществлялась в тесном взаимодействии президента РФ Владимира Путина с главными конструкторами и разработчиками предприятий ВПК, сообщил 1 марта журналистам спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Чтобы вы понимали, то, о чем сегодня он рассказывал, — это результат работы многолетней его как главы государства по координации именно не только предприятий ВПК, но и каждого конкретного конструктора», — сказал Володин.

При этом роль президента состояла в определении стратегических направлений в вопросах разработки вооружений, что позволило России заполучить оружие, более эффективное, чем имеется в распоряжении США.

По словам Володина, по эффективности оружия Россия не просто превзошла США — страна сумела продемонстрировать бесполезность существующих систем ПРО, которые американцы создавали и разворачивали в последние годы.

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Информацию о том, что Путин держал разработку новых вооружений под личным контролем, подтвердил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, 1 марта президент России во время послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, которые не имеют аналогов в мире и уже имеются в распоряжении Министерства обороны РФ. Среди них — комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком, ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

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Послание президента России Федеральному собранию-2018

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