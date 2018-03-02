Реакция на послание: на брифинге в госдепе нахамили российским журналистам

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM На брифинге госдепа США, который состоялся, накануне, 1 марта, российские журналисты подверглись нападкам со стороны представителя госдепартамента США Хезер Науэрт. Официальный представитель внешнеполитического ведомства проигнорировала вопросы журналистов из России о возможности дальнейших российско-американских переговорах по теме безопасности и контроля за ядерным вооружением на фоне прозвучавших в послании президента РФ Владимира Путина сообщений о новейших военных разработках.

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Она заявила, что это вызывает «обеспокоенность» Белого дома.

«Конечно, это беспокоит, когда ты видишь ролик, демонстрирующий, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это конструктивно или ответственно. У меня все», — сказала официальный представитель госдепа.

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Однако репортёр «Первого канала» возразила, отметив, что видеозапись не демонстрировала ракетную атаку именно на США.

«Вы тоже из России? Понятно. Довольно сказано, идём дальше», — ответила ей Хезер Науэрт.

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Однако и эта реплика Науэрт не осталась без реакции со стороны журналистов, теперь уже американских, которые вступились за своих российских коллег. Один их них заявил, что журналисты «просто задают вопросы» и не являются чиновниками. С этим официальный представитель госдепа также не согласилась, заявив, что RT «и другие так называемые новостные организации финансируются российским правительством».

Как сообщало ИА REGNUM, в послании президента РФ Владимира Путина, с которым он накануне, 1 марта, обратился к Федеральному собранию, глава государства сообщил о разработке и наличии у Москвы принципиально новых видов вооружений, благодаря которым американская система ПРО становится бессмысленной. Сообщения Путина сопровождались видеороликами и инфографикой, транслировавшимися на огромных экранах.

На одном из таких роликов демонстрируется траектория полёта крылатой ракеты с ядерной тягой. Также представил глава государства и новую баллистическую ракету «Сармат» с неограниченным радиусом действия, и гиперзвуковую противокорабельную ракету «Кинжал».

Западные СМИ не оставили эти сообщения без внимания и сразу же отреагировали на них громкими заголовками, в которых говорится об «ужасающих ракетах, которые могут поразить любую точку мира», и об «угрозе США гонкой вооружения».

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