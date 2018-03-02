«Теперь и живите с этим»: политолог о послании Путина

Москва, , 07:34 — REGNUM Политолог Евгений Сатановский в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил, что США после Второй мировой войны никогда не воевали с сильным противником и не станут воевать, если знают, что получат ответ.

Так он прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства сообщил о новейшем российском оружии, неуязвимом для американских ПРО. Сатановский считает, что своей информацией Путин «сократил время для американской разведки и бюджета».

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«Они могут просто теперь расписать себе, что все это у России есть», — сказал политолог, напомнив, как Вашингтон стремится не сталкиваться с такими вещами. Даже в Югославии, когда для НАТО стал неприятным сюрпризом бросок российских десантников на Приштину.

«Надо было достать Путина до состояния, когда он это сделал очень значимой частью послания. Там была масса интереснейших вещей, но это меркнет перед беспрецедентной, абсолютно открытой речью с пожеланием: живите, только отстаньте, наконец. Теперь живите с этим», — сказал Сатановский.

Напомним, Путин 1 марта в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил о новых разработках в оборонной сфере. Он напомнил, что Москва не раз призывала США соблюдать международные договоренности по вооружению, но в Вашингтоне этим призывам не вняли.

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Западные СМИ и представители администрации США уже отреагировали на послание. В частности, американские СМИ впечатлены словами Путина о новом оружии. И его предупреждением Западу: «Это не блеф, поверьте мне».

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