Что удивило врачей и будет ли война: Урал, 1 марта

Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM На Урале 1 марта активно обсуждали послание, с которым президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием. В центре внимания оказалась вторая часть документа, где глава государства рассказал о новейших видах вооружения.

Послание Америке

Некоторые местные эксперты уже расценили эту вторую часть как послание Западу и, в частности, Америке. Впрочем, отдельные жители Урала признались, что хотя они и не на Западе, но им эти слова главы государства внушили страх. Неужели будет война, задаются эти граждане вопросом.

Впрочем, многие уральцы признаются, что после второй части послания испытывают чувство уверенности за Вооружённые силы страны. А депутат Госдумы Андрей Альшевских и вовсе заявил, что гордится президентом страны. Люди верят в то, что наши Вооружённые силы достаточно вооружены и боеспособны. Значит, и никакой войны не будет. Тем более, что сама Россия активно выступает за мирное решение всех конфликтов и прилагает все усилия для достижения мира в горячих регионах планеты.

Читайте подробно: «Послание президента России Федеральному собранию-2018»

Что удивило врачей

В послании Владимира Путина речь шла не только о вооружениях, но и о социальных проблемах. Этому глава государства посвятил основную часть своего выступления. Он подверг критике ретивых администраторов, которые чрезмерно увлеклись оптимизацией медицины и фактически поставили здоровье и жизни людей под угрозу.

Но врачей удивило другое, и отнюдь не в послании. Свердловскстат опубликовал свежие данные по зарплатам медиков за январь 2018 года. И из них следует, то в январе средняя зарплата медиков была выше 65,2 тыс. рублей.

Средний медперсонал, по официальной статистике, получает в среднем 33,2 тыс. рублей, а у младшего — 31,7 тыс. Откуда такие цифры, недоумевают люди. Сами врачи заявляют, что далеко не всегда удаётся заработать более 50 тыс. рублей. Если очень напрягаться, то можно и под 60, и больше. Но тогда на работе придётся жить.

Уже можно предсказать объяснения чиновников — как люди работают, так и зарабатывают. Есть у них и ещё одно объяснение — разница в экономике отдельных учреждений здравоохранения. Например, если в одном учреждении новое оборудование, экономичное современное освещение, то там и зарплаты могут быть выше.

Ранее по теме: В Свердловской области средняя зарплата врачей удивила самих медиков

Голодовка экс-сенатора

Бывший член Совета Федерации Константин Цыбко объявил о начале голодовки. Такое заявление он сделал в ходе заседания Челябинского областного суда, который рассматривает его апелляционную жалобу.

По словам Цыбко, ему не позволяют лично увидеться с адвокатом. Это и стало поводом для акции протеста.

Напомним, Цыбко был осуждён ещё летом. Его приговорили к девяти годам колонии и крупному штрафу. Апелляционная жалоба была подана в начале августа. Но суд до сих пор не принял по ней решения.

Сразу после оглашения приговора его взяли под стражу. До вступления приговора в законную силу защита Цыбко просила выпустить его на свободу. Но суд отказал.

Ранее по теме: Экс-сенатор Константин Цыбко получил реальный срок

В морозы — без тепла

Первый день весны, 1 марта, оказался на Урале морозным. Утром столбик термометра опускался местами до минус 30 градусов.

На фоне этого не обошлось без отключений тепла. Одна из крупных аварий произошла в Тюмени. Из-за аварии без отопления остались несколько многоэтажек. Также о сбоях сообщают и жители других городов Урала.

Кроме того, в последние дни февраля на Урал обрушились снегопады. 1 марта о пришедшей весне ничего не напоминало. Зима продолжается. Впрочем, дыхание весны уральцы почувствуют уже в ближайшие дни.