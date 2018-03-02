Якутия: Россия вернула себе статус супердержавы и вперёд идёт своим путём

Якутск, , 07:44 — REGNUM В Якутии активно обсуждают основные тезисы из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В республике надеются, что реализация озвученных в обращении президента задач позволит сделать жизнь якутян лучше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона Егор Борисов считает, что посланием Владимир Путин объяснил, рассказал и показал всем, что Россия стала полноценным игроком на мировой арене, вернула себе статус супердержавы и уверенно идёт вперёд своим собственным путём.

«И дело не только в обороноспособности, надёжной и сильной армии, — уверен глава Якутии. — Мы уже достигаем высокого уровня в развитии высоких технологий, внедряем цифровую экономику, последовательно устраняем проблемы в социальной политике, улучшаем демографические показатели, продолжительность и качество жизни. Повышаются доходы населения, преображаются города и сёла, ставятся и нормально решаются любые задачи, влияющие на настроение людей».

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Егор Борисов подчеркнул, что в обращении президента к Федеральному собранию были отражены многие инициативы, которые уже внедряются в Якутии, в первую очередь имея в виду «важность благополучия человека как высшего и главного смысла работы властей на любом уровне». Глава республики также акцентировал внимание на том, что реализуемый им в регионе курс совпадает с целями и установками, о которых говорил президент, и пришёл к выводу, что руководство Якутии всё делает правильно.

«Якутяне не должны жить хуже, чем соотечественники в других регионах нашей страны, не должны чувствовать себя обделёнными, особенно с точки зрения инфраструктурных ограничений, доступности связи и транспортных сообщений. Многое для этого уже делается, но будет сделано ещё больше», — пообещал Егор Борисов.

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Глава Якутска Айсен Николаев выделил для себя в послании несколько ключевых посылов, которые, по его мнению, имеют прямое отношение к столице республики. Мэр обратил особое внимание на то, что Владимир Путин назвал развитие городов движущей силой для всей страны.

«Крупным городам глава государства отводит роль опорных центров развития России. Я уверен, что этот тезис как нельзя лучше отражает цивилизационную миссию нашего Якутска как генератора развития Северо-Востока России. При этом очень верно, что ставка делается на внедрение и использование новых технологий», — отметил Айсен Николаев.

Самой актуальной мыслью послания он назвал тезис о том, что скорость технологических изменений стремительно нарастает. «Тот, кто использует эту волну, вырвется далеко вперед, тот, кто этого сделать не сможет, просто утонет», — считает глава Якутска.

Из послания он также сделал вывод, что развитие инфраструктуры городов будет поддерживаться на уровне государства.

«А слова о том, что расходы на эти цели в предстоящие шесть лет будут удвоены, дают уверенность в том, что наши планы по развитию Якутска будут реализованы», — надеется Айсен Николаев.

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Он также выразил солидарность с президентом, согласившись, что мнение людей всегда должно быть решающим.

«Именно такой подход мы активно внедряем у себя в Якутске. Люди, чувствуя себя хозяевами, вкладываются в развитие города своими идеями, трудом, энергией», — отметил Айсен Николаев.

Депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов назвал главной в послании президента совершенно правильно обозначенную ключевую задачу сделать Россию технологической державой.

«Выиграем эту гонку — выиграем все остальные, это работа не только на ближайшие 6 лет», — подчеркнул депутат.

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Важным он назвал также признание ошибочности стратегии оптимизации и на этом основании заключил, что теперь в предстоящие 2−3 года будут открываться новые фельдшерские пункты в тех отдаленных поселениях, которые практически остались без медицинской помощи.

Важным этот момент сочла и заместитель председателя Госсобрания Якутии Ольга Балабкина. В эфире телеканала «Якутия24» она констатировала, что прямое решение вопросов по сохранению врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в малокомплектных населенных пунктах с малым количеством жителей — это для Якутии актуальный вопрос.

«Он был для нас основным очень много лет и сейчас в порядке разрешения прозвучал в послании президента страны», — пояснила депутат.

Ольга Балабкина также подчеркнула важность темы приравнивания минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму.

«Президент обратил внимание на то, что это первый этап. Поставлена другая задача для того, чтобы работать над темой повышения пенсий граждан. При этом в послании главы государства четко определено то, что не должно быть разительной разницы между пенсией и заработной платой гражданина. Я думаю, что в данном вопросе он определил стратегические критерии», — сказала Ольга Балабкина, выразив надежду, что уже сейчас, возможно, последуют связанные с этим курсом изменения в законодательстве. Тему благосостояния гражданина России вице-спикер парламента Якутии назвала красной линией послания.

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Заместителя председателя Общественной палаты республики Наталью Харенко вдохновило заявление Владимира Путина о намерении поддерживать предпринимателей и обеспечить высокий уровень свободы и конкуренции для бизнесменов.

«Прозвучали очень приятные и долгожданные вещи, — поделилась мнением с ЯСИА общественница. — Владимир Путин сказал, что проверки, с которыми постоянно сталкивается бизнес, теперь должны стать больше исключением, чем практикой. Для людей это важно».

Наталью Харенко также порадовало известие об увеличении расходов на региональные дороги: для республики вопрос транспортной доступности крайне актуален.

«Если в регионе будут хорошие дороги, то и предпринимателям станет легче вести свой бизнес. Владимир Путин говорил и о привлечении людей на Дальний Восток. Для предпринимательского сообщества это значит, что будет рынок сбыта. Бизнесу — зеленый свет!» — добавила общественница.

Председатель исполкома Общероссийского народного фронта Якутии Валерий Лютый признался ЯСИА, что ощутил, присутствуя на оглашении послания, гордость за страну.

«Мне понравилось, как Путин честно признал, что у нас имеются недостатки. Он отметил, чтобы сделать прорыв, приходится выбирать приоритеты. Но я много езжу по республике и стране, общаюсь с людьми и знаю, что они понимают политику руководства. Президент правильно сказал, что все силы сейчас должны быть брошены на поднятие благосостояния наших граждан», — отметил Валерий Лютый, назвав главной мыслью послания тезис «Прорыв в экономике мы должны сделать вместе».

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Как сообщало ИА REGNUM, Путин озвучил послание Федеральному собранию 1 марта. В обращении шла речь о необходимости развития России, семье и здоровье, городской среде и инфраструктуре, дорогах, инфраструктуре, энергетике, экологии, гражданской активности, цифровой экономике и новых налоговых условиях, обновлении экономики и промышленности. Большой частью послания стала демонстрация новейших разработок России по обеспечению обороноспособности страны.