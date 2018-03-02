Шпорт: «Нам всем очень важно было услышать, что страна надежно защищена»

Хабаровск, , 06:42 — REGNUM В Хабаровском крае прокомментировали послание президента России Федеральному собранию, По мнению главы региона Вячеслава Шпорта, самое важно — понимать, что страна надежно защищена, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Уверен, для всех жителей важно было услышать, что наша страна надежно защищена. Современные разработки в ОПК — это гарантия того, что мы можем спокойно работать, развивать социальную сферу, экономику, не беспокоясь по поводу внешних угроз», — сказал Вячеслав Шпорт.

«Лично я вчера просто смотрел и слушал не просто обращение президента, вчера я увидел обращение лидера нации, имеющего четкое понимание, а главное, знающего, что надо сделать для защиты интересов каждого гражданина и страны в целом», — поделился мнением директор Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГСв Хабаровске Вячеслав Кушнарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Говоря о развитии Дальнего Востока, глава государства подчеркнул необходимость развития портовой инфраструктуры, железных дорог, улучшения качества жизни дальневосточников.