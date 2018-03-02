Госдеп «заступился» за Сирию: «Мы привлечем Россию к ответственности»

Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Американское руководство намерено «привлечь Россию к ответственности» в связи с «атаками сирийского правительства» на мирных сирийцев, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Науэрт указала на применение Вашингтоном дипломатических принципов в своей внешней политике: со странами по всему миру США ведут переговоры. Что касается России, то ее политика в Сирии вынуждает Вашингтон к воздействию.

По словам американки, Вашингтон волнует применение войсками Дамаска химического оружия против мирных сограждан. Россия же несет за это ответственность.

«Мы изучаем ряд механизмов, которые позволят привлечь к ответственности Россию и Сирию за использование химоружия против своего же населения, — заявила Науэрт. — Мы привлечем Россию к ответственности».

Напомним, в феврале США в очередной раз обвинили Дамаск в применении химического оружия — якобы в Восточной Гуте. 28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал:

«Лежащие в одних и тех же кислородных масках хорошо упитанные, но не соображающие в симптомах поражения отравляющими веществами якобы «мирные жители» лишь усугубляют фальшивость сообщений о применении «химоружия».

Читайте подробнее: Миноброны РФ: Обвинение в применении химоружия в Сирии — «пошлый фарс»

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийская оппозиция обвинила правительство в применении химоружия