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Госдеп «заступился» за Сирию: «Мы привлечем Россию к ответственности»

Политика

«Привлечь к ответственности Россию и Сирию за использование химоружия против своего же населения»

Вашингтон, 2 марта 2018, 05:53 — REGNUM  Американское руководство намерено «привлечь Россию к ответственности» в связи с «атаками сирийского правительства» на мирных сирийцев, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Науэрт указала на применение Вашингтоном дипломатических принципов в своей внешней политике: со странами по всему миру США ведут переговоры. Что касается России, то ее политика в Сирии вынуждает Вашингтон к воздействию.

По словам американки, Вашингтон волнует применение войсками Дамаска химического оружия против мирных сограждан. Россия же несет за это ответственность.

«Мы изучаем ряд механизмов, которые позволят привлечь к ответственности Россию и Сирию за использование химоружия против своего же населения, — заявила Науэрт. — Мы привлечем Россию к ответственности».

Напомним, в феврале США в очередной раз обвинили Дамаск в применении химического оружия — якобы в Восточной Гуте. 28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал:

«Лежащие в одних и тех же кислородных масках хорошо упитанные, но не соображающие в симптомах поражения отравляющими веществами якобы «мирные жители» лишь усугубляют фальшивость сообщений о применении «химоружия».

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