Пушков: Путин развеял миф о военном всесилии США

Москва, , 01:18 — REGNUM Заявление Пентагона о том, что США не удивление словами президента России о новом оружии, закономерны, поскольку больше Вашингтону сказать нечего: миф об их военном всесилии рушится, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Не удивлен заявлениям Пентагона, что там якобы «не удивлены» посланием. Рушится миф о военном всесилии США, — написал Пушков. — И что им остается говорить?»

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Напомним, 1 марта российский президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в российские военные разработки далеко продвинулись: создано новое стратегическое вооружение, не имеющее аналогов в мире. Было продемонстрировано соответствующее видео.

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Американские ведомства быстро отреагировали на эти события. В Государственном департаменте «огорчились».

"Просмотр видеоролика, изображавшего ядерную атаку на США, вызывает глубокое чувство сожаления…» — сказала официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

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Как ранее сообщало, пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила:

«Мы не удивлены заявлениями».

По ее словам, американцы могут быть уверены, «что мы полностью готовы». В свою очередь заместитель главы Пентагона Джон Руд сказал, что из Москвы и раньше звучали заявления на эту тему.

«Мы снова живем в эпоху великой конкуренции за власть», — считает Руд.

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