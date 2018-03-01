Граждане США смогут участвовать в конкурсе имён для нового оружия России

Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Посольство России в США предложило всем желающим жителям Соединенных Штатов поучаствовать в конкурсе по предложению имён для новейших образцов российского стратегического вооружения.

Текст этого приглашения размещен 1 марта на англоязычной странице российского посольства в Twitter.

«Участвуйте в объявленном Владимиром Путиным конкурсе «назови это оружие» для крылатой ракеты глобальной дальности, подводного ударного беспилотника и лазерной установки», — указано в сообщении российского посольства в США.

Приглашение снабжено ссылкой на соответствующий раздел официального сайта российского Министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ сообщил, что три новейшие российские системы вооружений до сих пор не имеют традиционных собственных имен. Речь шла о крылатой ракете глобальной дальности, ударном подводном беспилотнике и лазерной установке.

Кроме этих «безымянных» систем Владимир Путин рассказал о гиперзвуковых ракетах «Кинжал», планирующих ракетных комплексах «Авангард» и тяжелой межконтинентальной ракете «Сармат», не имеющих аналогов в мире и неуязвимых для систем ПРО.

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