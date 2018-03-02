США заявили о готовности противостоять России: Радио REGNUM

Москва, 2 марта 2018, 08:00 — REGNUM
- Ожидаемый ответ: Пентагон о новейших вооружениях России;
- Важен диалог: выйдет ли Москва из Европейской конвенции по правам человека;
- Новый финт Украины: как Киев использует «стокгольмскую победу»;
- «Весеннее» перемирие: Россия призывает к строгому соблюдению режима в Донбассе;
- Надежда на здравый смысл: в Казахстане русский язык оказался под угрозой.
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