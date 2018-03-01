Ереван официально вышел из процесса армяно-турецкого примирения

Ереван, , 20:27 — REGNUM 1 марта состоялось заседание совета национальной безопасности Армении, в ходе которого на обсуждение был вынесен вопрос о подписанных в Цюрихе в октябре 2009 года армяно-турецких протоколах. Совет принял решение официально выйти из процесса армяно-турецкого примирения.

Глава совета и президент Армении Серж Саргсян коснулся процесса урегулирования без предусловий отношений между Арменией и Турцией, начало которому было положено по его инициативе, и того, как далее развивался этот процесс, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении. Саргсян, в частности, представил усилия Армении, направленные на то, чтобы после подписания цюрихских протоколов продвигать процесс урегулирования межгосударственных отношений, и в противовес этому на протяжении многих лет отсутствие положительного сдвига со стороны Турции в направлении претворения в жизнь принятых ею перед международным сообществом обязательств.

Серж Саргсян напомнил, что Армения по разным поводам заявляла, что в случае неизменности упомянутой политики со стороны Турции в этом вопросе объявит цюрихские протоколы недействительными и вступит в весну 2018 года без них.

«Армения сделала всё возможное для того, чтобы не оставлять грядущим поколениям бремя урегулирования отношений между нашей Республикой и Турецкой Республикой. Однако в течение прошедших после подписания протоколов девяти лет Анкара, возвратившись к своим безосновательным предусловиям, не только не сделала никакого шага для ратификации протоколов и их вступления в силу, но также не оставила никаких сомнений, что и не собирается осуществлять этот процесс», — сказал Серж Саргсян.

Он также добавил, что Армения, инициируя этот процесс, осознавала, что он не будет однозначно воспринят всеми членами ее общества, и особенно, соотечественниками Диаспоры, которые являются потомками переживших Геноцид армян, но тем не менее пошла на этот шаг, осознавая его необходимость.

После доклада министра иностранных дел члены совета представили свои позиции по вопросу, отметив, что соседняя Турция не воспользовалась предоставленной исторической возможностью, более того, своими выдвинутыми предусловиями не только не способствовала урегулированию отношений между Арменией и Турцией, но и создала трудности в переговорном процессе мирного урегулирования Нагорно-карабахской проблемы, способствуя еще большему ужесточению позиции Азербайджана.

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В результате обсуждения совет безопасности единогласно одобрил прекращение процедур заключения подписанных в Цюрихе 10 октября 2009 года протоколов «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой» и «О развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой».

Президент попросил министра иностранных дел уведомить Турцию о данном решении, отметив, что о подходах Армении в связи с этим вопросом он письмом проинформировал также все присутствовавшие на церемонии подписания протоколов стороны, в частности, президентов России, Франции, США и Швейцарии, председателя Совета Европейского союза, а также генерального секретаря Совета Европы, выразив благодарность им и всем тем странам и международным организациям, которые оказали содействие этой инициативе.

«Я хочу обратить внимание нашей общественности и ваше внимание на два обстоятельства. Обстоятельство первое: по моему глубокому убеждению, пройденный нами путь был очень полезен. Когда мы начинали переговорный процесс, естественно, что прогнозировали два выхода — положительный и отрицательный. И пришли к тому заключению, что в обоих случаях мы выигрываем. Получится установить отношения — это будет вытекать из интересов обоих народов. Не получится — тогда международное сообщество до конца убедится, что причину отсутствия отношений нужно искать в другом месте, во всяком случае, не в поведении Армении. И думаю, мы этого полностью достигли. Нет ни одной международной структуры, нет ни одного более или менее участвующего в международных процессах государства, которое бы имело иное мнение.

Обстоятельство второе: как я сказал, наша принципиальная позиция остается неизменной: мы глубоко убеждены, что установление отношений между Арменией и Турцией, затем развитие этих отношений вытекает из интересов наших двух народов. Знаете, конечно, выгода очевидна, но всегда бежать за этой выгодой, не имея надежды, что в каком-либо случае можешь достичь, — за это время можешь многое потерять. Следовательно, мы будем готовы установить отношения с Турцией, если это понимание будет также у турецкой стороны. Если завтра, в другой день будут предложения, мы будем готовы обсудить эти предложения, а до того мы постараемся развиваться так, как до сих пор развивались, не имея дипломатических отношений с Турцией», — подчеркнул президент Армении.

Так называемые Цюрихские протоколы были парафированы сторонами в 2009 году, однако их ратификация двумя сторонами не состоялась по причине выдвижения Анкарой предусловий. В частности, Турция стала увязывать ратификацию протоколов с подвижками в карабахском процессе, что было нарушением прежних договоренностей. Дипломатические контакты Армении с Турцией отсутствуют с 1993 года, что было связано с заметными успехами армянской стороны в Карабахской войне.

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