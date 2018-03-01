В надежде на воздух: уральцы о послании Путина

Екатеринбург, , 20:26 — REGNUM В прозвучавшем 1 марта послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию несколько раз был упомянут и Урал. Челябинск и Нижний Тагил глава государства назвал городами, в которых из-за смога не видно солнца, и заверил, что с 2021 года все предприятия-загрязнители перейдут на новые стандарты работы. А Ямала, Свердловской и Челябинской областей и Оренбуржья прямо касаются слова Владимира Путина о развитии транспортной инфраструктуры.

Главы регионов взяли под козырёк. «Нет никаких сомнений в том, что мы выполним все установки в социальной сфере, промышленности, экологии и стратегическом развитии», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. И подчеркнул: «То, о чём сказал президент, обязательно будет выполняться».

"А говорил он как о конкретных задачах и конкретных направлениях работы, так и в целом о глобальных векторах развития нашей страны. Нет никаких сомнений в том, что мы выполним все установки в социальной сфере, промышленности, экологии и стратегическом развитии», — напомнил губернатор.

Он добавил, что сегодня Владимир Путин обозначил задачи нового этапа, и основным приоритетом государства на сегодняшний день и на последующие годы является повышение качества жизни людей.

«По сути, это послание фундаментальных человеческих ценностей — здоровья, образования, комфорта жизни в больших и малых населенных пунктах, безопасности», — считает губернатор.

В Челябинской области остро стоит проблема обманутых дольщиков. В 2017 году областные власти были одними из инициаторов отказа от долевого строительства жилья. По логике чиновников, риски, в том числе и финансовые, должны нести не люди, а застройщики. Сегодня, 1 марта, президент России назвал отказ от долевого строительства одним из приоритетов.

Также речь в послании шла о состоянии окружающей среды. Для Челябинска это более чем актуально. Город и окрестности регулярно задыхается от смога. В качестве решения проблемы Владимир Путин обозначил переход промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии. И тут руководству региона есть что сказать. Губернатор Борис Дубровский надеется на то, что эта мера позволит не только кардинально улучшить состояние воздуха в промышленных центрах Челябинской области, но и ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб.

«Мы рассчитываем на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральным центром будут учтены наши региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране», — заявил Дубровский.

Курганскую область заинтересовали слова Владимира Путина о прорыве России в сельском хозяйстве и о рекордных урожаях. Губернатор Алексей Кокорин напомнил, что и аграрии Зауралья в 2017 году установили рекорд — собрали более 2 млн тонн зерна. «И мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — пообещал Кокорин.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отмечает, что обозначенное в послании прорывное развитие нашей страны, активное включение в конкурентную технологическую борьбу, сохранение и приумножение человеческого капитала — это главная стратегическая задача. «Все акценты, расставленные национальным лидером страны, задачи, поставленные им, — это руководство к действию», — сказал глава Тюменской области.

Много внимания в послании было уделено развитию транспортной инфраструктуры. По территории Свердловской и Челябинской областей пройдёт высокоскоростная магистраль «Москва — Пекин». Свои инфраструктурные проекты есть и на Ямале. Тем более что 8 декабря 2017 года Владимир Путин лично побывал в этом арктическом регионе и дал начало проекту «Ямал СПГ». Глава Ямала Дмитрий Кобылкин воспринял слова президента с оптимизмом.

«Вызывает оптимизм заявление главы государства о том, что Россия намерена направить значительные ресурсы на строительство и развитие транспортной инфраструктуры — наземной, воздушной, морской. Отличными темпами растёт совокупная мощность портов России. За 17 лет она возросла в три раза, впервые в истории преодолев отметку в 1 миллиард тонн и на две трети превысив показатели всего СССР», — заявил губернатор.

Были затронуты в послании и общие для всех регионов темы. Владимир Путин подверг критике тех ретивых администраторов, которые слишком увлеклись оптимизацией медицины. Представители власти заявляют об успехах в здравоохранении, о планах по строительству новых больниц.

Но реалии таковы, что медицинские учреждения продолжают сокращать. Буквально в январе новое руководство министерства здравоохранения Челябинской области объявило о том, что планы по оптимизации есть, и менять их не планируют.

Добавим к этому массовый перевод санитарок в технички. Такие случаи не редкость в Свердловской области, в Пермском крае… И последний пример: в Свердловской области врачи увидели озвученные Свердловскстатом сведения о размерах своих зарплат. Увидели и… удивились. По их словам, реальные заработки гораздо ниже. И на фоне всех этих и не только этих проблем меркнут и разбиваются все заявления губернаторов об успехах и достижениях.

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