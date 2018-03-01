Поклонская в шоке от действий крымской Фемиды

Москва, , 20:06 — REGNUM Весь Крым знает, чем занималась банда «Башмаков» под руководством её лидеров, Верховный суд РК жертвует авторитетом в глазах крымчан, которые хорошо помнят своих кровавых «героев» в лицо. Об этом ИА REGNUM сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя очередное спорное решение местной фемиды, касающееся поразительно мягкого приговора лидерам крупнейшей на полуострове ОПГ.

«Верховный суд Республики Крым сегодня в зале суда освободил из-под стражи основного руководителя и лидера банды «Башмаки» Александра Данильченко. Преступлениями данной банды занималась на протяжении нескольких лет и очень хорошо знаю, насколько сложно доказать в суде те кровавые злодеяния, которые совершили осуждённые. Но все необходимые доказательства были собраны!» — отметила Поклонская.

По её словам, в свою бытность прокурором она инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Александра Данильченко и Николая Кожухаря (Копетинского).

«После чего следствием им были предъявлены обвинения в организации преступной группировки, вооружённой банды, а также в подготовке и совершении убийств 15 человек (в направленных мной материалах имелись факты 16 убийств) и обороте оружия. Нам удалось задержать лидеров банды в 2016 году. Весь Крым знает, чем занималась банда «Башмаков» под руководством её лидеров — это жестокие убийства и вымогательства. Постановив такой приговор, Верховный суд Республики Крым, конечно же, жертвует авторитетом ведомства в глазах крымчан, которые хорошо помнят своих кровавых «героев» в лицо», — подчеркнула депутат Госдумы РФ.

По её мнению, освободив сегодня из-под стражи основного лидера и руководителя кровавой банды «Башмаки» Александра Данильченко («Данила», «Дед», «Старый») и оправдав его по фактам умышленных убийств 13 человек, суд дал крымчанам возможность сравнить и поразмыслить над тем, как легко крымская Фемида выносит приговоры о лишении свободы обычным гражданам, не имеющим на счету десятки трупов, начиная с 1990-х годов.

«Иными словами, оказавшись на скамье подсудимых за обычное преступление (например: мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство и т.д.), люди быстрее попадают в тюрьмы, нежели «махровые» лидеры ОПГ. Хочу пожелать успеха прокурорам в обжаловании такого приговора с целью восстановления законности и справедливости», — подчеркнула она.

Напомним, это далеко не первое скандальное решение крымских судов. Так, местные борцы за воссоединение полуострова с Россией Валерий Подъячий и его соратники уже четвёртый год безрезультатно добиваются реабилитации по украинской судимости за «нарушение территориальной целостности Украины».

Помимо этого, как сообщало ИА REGNUM, в разгар четвёртой годовщины празднования «Крымской весны», 26 февраля в днепропетровском СИЗО была найдена повешенной пророссийская активистка Марина Меньшикова, которую накануне ареста второй раз за последний год депортировали из Крыма из-за проблем с оформлением регистрации.

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