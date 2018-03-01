Президент РФ дал понять, что третьей мировой войны не будет — о послании

Москва, , 20:00 — REGNUM Западным партнёрам придётся теперь считаться с Россией, полагает первый зампред комитета ГД РФ по делам национальностей Михаил Старшинов. Таким, по его мнению, будет один из итогов выступления президента РФ с Посланием к Федеральному собранию.

«Мы часто стесняемся собственных успехов, — констатировал депутат, выступая 1 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале. — То, что мы увидели новые образцы вооружения, говорит о том, что в экономике сделано очень много. Эти вещи совершенно неразделимы».

При этом он предположил, что продемонстрированное президентом могущество РФ заставит её западных партнёров считаться с ней. Кроме того, Старшинов отметил, что теперь главе государства, возможно, стоит поменять многих чиновников, поскольку вызовы, стоящие перед РФ, намного серьёзнее, чем те, что были 20 лет назад, и призвал готовиться к возможному усилению антироссийских экономических санкций.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, что накануне предстоящих выборов некоторые кандидаты в президенты много рассуждают о возможности третьей мировой войны. Нервничает в связи с этим и население. По мнению Затулина, глава государства дал понять, что волноваться по этому поводу не надо.

Напомним, по словам президента, сказанным в рамках его послания к Федеральному собранию, на сегодняшний день укомплектованность российских вооруженных сил возросла с 70% до 95—100%, а радиолокационный контроль по всей границе РФ восстановлен. Оснащенность армии современным оружием возросло в 3,7 раза, а стратегические ядерные силы пополнились 80 новыми баллистическими ракетами.