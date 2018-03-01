Амбициозные задачи Путина — проекции региональной повестки

Воронеж, , 19:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 1 марта в московском Манеже. Оглашение послания длилось почти два часа. Большая часть выступления была посвящена задачам социально-экономического развития, далее президент подробно остановился на достижениях российского военно-промышленного комплекса и наглядно продемонстрировал возможности новых видов вооружения, разработанных в последние годы российскими учеными и военными.

Несмотря на обращение к «зарубежным коллегам», послание Владимира Путина (в том числе и его заключительная часть) предназначалось в первую очередь российским слушателям. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук Владимир Слатинов.

«Даже эта грозная риторика — послание внутреннее, очень эффектное. Оно состоит в следующем: мы в последние годы совершили геополитический рывок, перевели гигантские ресурсы в сферу ВПК, мы на обозримую перспективу теперь — великая военная держава, и деньги потрачены не зря», — считает политолог.

По мнению эксперта, обозначенные президентом задачи основаны на актуальной повестке и перекликаются с основными направлениями развития регионов:

«Посыл следующий: мы должны обратиться к идее внутреннего развития в следующих направлениях: доходы граждан, образование и здравоохранение, инфраструктура. На самом деле, Путин чувствует настроение людей, и он понимает, что люди приняли геополитический разворот, но всё равно хотят позитивных перемен в плане роста доходов, экономики и усовершенствования инфраструктуры. Эта часть, конечно, хорошо ложится на ожидания населения.

Там есть совершенно конкретные вещи. Регионам надо будет концентрироваться на развитии инфраструктуры, в том числе (и это довольно перспективная идея) — на развитии внутренних пространств. Нам нужен совершенно иной подход к пространственному развитию, а это значит изменение инфраструктуры, изменение образа и даже стиля жизни, создание совершенно других условий для досуга и самореализации людей… А значит, все вещи, связанные с городской средой, территориальным планированием, развитием городских пространств станут приоритетными для региональных властей на ближайшие годы. Как я понимаю, туда деньги пойдут прежде всего в рамках проектного финансирования. Это первый ощутимый момент.

Второй — это дороги, удвоение дорожного строительства. Федеральные трассы, он сказал, в порядке — хотя это не совсем так, — и деньги в основном пойдут на региональные и муниципальные трассы. Для региональных властей тоже понятный совершенно приоритет.

Третий момент — здравоохранение, программа борьбы с онкологическими заболеваниями, которая также будет иметь серьезный региональных срез, и ФАПы. Это тоже совершенно конкретная вещь, на которую регионы получат деньги под определенные механизмы. Это то, что так или иначе совершенно осязаемо, проекции каких-то региональных вещей».

При этом эксперт считает, что в послании президента были подробно обозначены перспективные задачи, но недостаточно внимания было уделено действиям, с помощью которых они должны быть решены:

«Колоссальная проблема заключается в том, что поставлены амбициозные задачи, но нет механизмов их достижения, их реализации и об источниках финансирования.

Понятно, что денег у регионов нет, и что они что-то будут получать из Москвы через механизм софинансирования, а для чего-то понадобятся собственные источники. Я не исключаю, что будет развиваться народное бюджетирование — с людей будут собирать деньги, в том числе на развитие среды. Нагрузка на регионы не уменьшится, а, возможно, даже возрастет — в том числе и на население. Что-то еще возможно, в том числе я не исключаю роста налоговой нагрузки.

Поскольку нет конкретных механизмов, прогнозов пока тоже сделать нельзя. Учитывая дефицит финансовых ресурсов, это будет реализовано в рамках проектных подходов. Это значит, что те регионы, которые уже имеют задел, будут получать софинансирование, а также те, кто сможет подготовить лучшие проекты. Такие регионы получат фору».

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