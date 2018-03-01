Посетит ли Путин Балтийскую АЭС?

Андрей Выползов, , 18:39 — REGNUM

Завтра, 2 марта, Калининградскую область посетит президент России Владимир Путин. Это его первая поездка в регионы после ошеломительной речи Федеральному собранию. И действительно, после столь впечатляющего выступления напрашивается лишь один регион для рабочего визита главы государства — это российский эксклав, расположенный внутри пространства НАТО.

И если доселе европейский обыватель, услышав о Калининградской области, боялся одного названия — «Искандер», то сегодня его военно-политический лексикон пополнился целым букетом имён новых уникальнейших видов российского оружия — «Сармат», «Кинжал», «Авангард».

Но Калининградская область — не только военный форпост России на западе, но и сугубо мирный регион со своими гражданскими проблемами. И, скорее всего, некоторые будут завтра озвучены.

Свежая проблема, которая сегодня обсуждается в региональном общественном пространстве, это решение федерального правительства застроить побережье Балтийского моря. Несколько дней стало известно, что Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении новых границ и режимов санитарной охраны курортов федерального значения в Калининградской области — Светлогорска и Зеленоградска.

Судя по документу, теперь разрешено строительство отелей прямо на прибрежных склонах, которые раньше входили в первую зону охраны строгого режима, где было запрещено любое строительство. Медведевское постановление калининградская общественность восприняла как пощёчину. Дело в том, что в прошлом году светлогорцы вместе с ОНФ отстояли этот самый склон, где бизнесмены вкупе с муниципальной властью планировали отгрохать высоченный апарт-отель, прозванный в народе «стаканом».

Общественность тогда поддержал губернатор Антон Алиханов, заявивший, что «стакана не будет». И вот теперь получается, что не мытьем, так катаньем бизнес-чиновники решили свои дела?

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов уже заявил сегодня журналистам, что намерен задать вопрос о «стакане» Владимиру Путину на завтрашней встрече на медиафоруме ОНФ, который посетит президент.

«Фронтовики» борются против т.н. «стаканов», апарт-отелей, и мы понимаем, что если на государственном уровне не будут приняты принципиальные решения, то всё побережье и такие замечательные города, как Зеленоградск и Светлогорск, будут превращены в жилища для особо богатых или «особо выдающихся» людей, и от природы ничего не останется», — сказал Анисимов.

Вторая проблема, на которой, по всей видимости, заострит внимание президент, — энергетическая безопасность эксклава. Ожидается, что после медиафорума ОНФ Путин торжественно запустит газотурбинную тепловую электростанцию в городе Гусеве Калининградской области — Маяковскую ТЭС.

Эта станция стала одним из ответов на планы прибалтийских стран выйти из электрического кольца БРЭЛЛ. В качестве основного топлива на Маяковской ТЭС будет использоваться магистральный природный газ (резервное — солярка).

Вместе с тем эксперты в сфере энергетической безопасности единодушны: подобные станции — половинчатое решение проблемы энергоуязвимости Калининградской области.

Да, в случае выхода Литвы из электрокольца БРЭЛЛ благодаря таким станциям Калининградская область не погаснет, но газ для Маяковской и еще одной новейшей ТЭС — Талаховской (у приграничного с Литвой города Советск) — идет опять же через Литву. И что будет с форпостом на Балтике в случае газовой провокации в Литве, ответа пока никто не дал. Хотя ответ есть. Это возобновление строительства Балтийской атомной электростанции, замороженное несколько лет назад в Калининградской области.

Кстати, от Маяковской ТЭС до законсервированной Балтийской АЭС рукой подать — менее 50 км.