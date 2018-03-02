Достать чернил и плакать: февраль во Владимире

Анна Кумицкая, , 06:10 — REGNUM

Февраль 2018 года во Владимирской области оказался критически неспокойным. Ликвидировать все болевые точки или, по крайней мере, добиться небольшой передышки перед выборами президента региональным властям не удалось. Никакие отчеты о том, что «жизнь налаживается», не помогают, «горячих точек» в регионе становится всё больше. О том, какие события стали главными во Владимирской области в феврале — в обзоре ИА REGNUM.

Уже не остановить

Главный вызов февраля — протест против строительства мусороперерабатывающего завода около села Филипповское Киржачского района. Несмотря на то, что недовольство зародилось еще летом 2017 года, успокаиваться люди не намерены. Более того, февраль стал месяцем активных судов, эмоциональных писем и митингов, которые уже вышли за пределы региона.

Начался февраль с отказа Территориальной избирательной комиссии Киржачского района принимать решение о регистрации инициативной группы для проведения референдума. Причина — предостережение прокуратуры, которая напомнила о необходимости соблюдать законодательство. Активистов не удовлетворило бездействие комиссии, и они подали иск в суд. Однако сам ТИК настолько затянул разбирательство, что теперь инициативная группа не сможет провести референдум 18 марта, как это было запланировано.

«Нам цель ходатайств абсолютно понятна. Она заключалась в двух обстоятельствах. Первое — дать возможность прокуратуре обжаловать решение Совета народных депутатов сельского поселения Филипповское. Второй момент: даже если на заседании, которое перенесено на 20 февраля, будет принято решение, которое требует немедленного исполнения, то мы все равно не попадаем на 18 марта. У нас не хватит времени. Это значит, что референдум будет после 18 марта», — рассказывал ИА REGNUM юрист инициативной группы Александр Посталакий.

В итоге суд признал бездействие ТИКа незаконным. Но время ответчиком было выиграно. Однако можно точно сказать, что на этом суды явно не закончатся.

Все заседания проходили уже на фоне заявлений о том, что строительство могут и не начать. Как раз из-за протестов. Так, 5 февраля гендиректор ООО «ЭкоТехСтрой Владимир», которое и предложило построить объект, Алексей Постригайло, заявил, что компания уже задумывается, строить завод или нет.

8 февраля принесло инициативной группы громкую победу: Киржачский районный суд постановил расторгнуть контракт с главой администрации сельского поселения Филипповское Олегом Ивановым, который вовсю лоббировал строительство завода. Иск подала председатель Совета народных депутатов поселения Елена Гашина. Основанием стало то, что глава администрации не указал, что он занимается предпринимательской деятельностью.

17 февраля митинг против строительства прошел в городе Черноголовка Московской области. В нем приняли участие и владимирцы, и москвичи.

Уже через несколько дней бизнесмены пошли навстречу народу. Так, стратегический инвестор, миллиардер Искандер Махмудов заявил о том, что компания «Сантар» отказывается от участия в проекте. Причиной стали протесты местных жителей. В компании «ЭкоТехСтрой Владимир», которая является собственником земли, заявили, что без участия стратегического инвестора построить ничего не получится.

Несмотря на это, местные чиновники продолжили готовить почву и документы для строительства. К примеру, накануне громкого заявления профильный комитет Совета народных депутатов Киржачского района рассматривал новые нормативы градостроительного проектирования на территории района. В частности, в них не был прописан запрет складировать отходы на участках, где есть подземные воды, которые служат резервным источником водоснабжения.

Документ был направлен на доработку. В инициативной группе уверены, что таким образом администрация пытается узаконить строительство завода, ведь именно таким участком и является территория возможного строительства.

Завершился февраль открытым письмом активистов в адрес губернатора Светланы Орловой.

«Теперь на равных в борьбу с Подмосковьем за почётное звание главной московской помойки вступает Владимирская и другие граничащие с Московской области. И не только за звание, но и за немалые столичные платежи на устранение экологического ущерба. А ущерб ожидается немалый. Но платежи пойдут в областной бюджет, а экологический ущерб — населению», — говорится в письме.

Люди и свиньи

В феврале ситуация обострилась и вокруг предполагаемого строительство свинокомплекса около города Суздаль. По сообщению местных СМИ, компания «Дымов» планирует построить производство в 12 км от тысячелетнего города. В проект планируют вложить примерно 1,2 млрд рублей. По задумке компании, здесь должен появиться комплекс на 30 тысяч свиней. Местные жители выступили против.

7 февраля стало известно, что строительство свинокомплекса было приостановлено. Об этом сообщил главный прокурор области Игорь Пантюшин, пояснив, что строительные работы велись незаконно: нарушения допустили и местная администрация, и представители завода. В частности, администрация выдала разрешение на строительство без проектной документации.

После нарушения нашел Росреестр. По данным ведомства, инвестор нарушил земельное законодательство, сняв плодородный слой с участка в 36 га.

Параллельно с этими проверками в регионе началась «война петиций» по вопросу строительства свинокомплекса. В оппозицию противникам встали некие местные жители, которые направили письмо Светлане Орловой с просьбой поддержать строительство.

«Сейчас в селе появилась работа, начинается жизнь — ездят тракторы и комбайны, в местном клубе провели интернет, появилась новая техника. В будущем хотят обновить и инфраструктуру — детский сад, библиотеку, сотрудников будущего комплекса обеспечить жильем. Мы живем в надежде на то, что все эти планы будут реализованы, и село заживет новой жизнью, как это было в лучшие времена», — говорилось в письме.

Отметим, что стройка вполне может стать примером очередного противостояния губернатора и так называемых «дачников». Светлана Орлова уже заявляла о том, что проект получит всестороннюю поддержку, несмотря на протесты.

«Мы будем его поддерживать, какие бы там акции кто не проводил. Это серьезнейший проект. Местная власть бежать за таким инвестором, поддерживать его, потому что мы со своей стороны сделали все, что обещали: дороги, детский сад», — говорила в январе губернатор Светлана Орлова.

Идет на рекорд

Середина февраля принесла очередной повод для разговоров для любителей посудачить о коррупции в верхах. Пятое уголовное дело было возбуждено в отношении экс-руководителя ГУПа «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, который, как уверяют местные СМИ, является супругом пресс-секретаря губернатора Риты Шляховой.

На этот раз он подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». Следствие считает, что с апреля 2015 по октябрь 2017 года Шляхов из корыстной заинтересованности действовал в ущерб интересам государственного предприятия, которым руководил. По договорам поставки двум контрагентам отгружали овощную продукцию. Комбинат исполнял свои обязательства как положено, а вот получатели продукции нарушали порядок расчета, что привело к появлению дебиторской задолженности у контрагентов. При этом Шляхов о происходящем знал, но рассчитывал на незаконное вознаграждение и запрещал обращаться в суд за взысканием долгов. Его подчиненные продолжали получать указания на отгрузку новых партий овощей.

Ущерб оценивается в 7,1 млн рублей.

Ранее в отношении Виктора Шляхова уже было возбуждено четыре уголовных дела. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере более 3 млн рублей и хищении имущества комбината в крупном размере. Он заключен под стражу до 5 марта 2018 года.

Получается, что по количеству уголовных дел Виктор Шляхов уже переплюнул экс-заместителя Орловой Дмитрия Хвостова, который проходит фигурантом только по четырем делам о взятках. Правда, если говорить о качественных показателях, то Дмитрий Хвостов на голову выше экс-начальника ГУПа. Сумма инкриминируемых ему взяток оценивается в 16 млн рублей.

К слову, очередные уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в феврале анонсировал главный прокурор области Игорь Пантюшин. На этот раз речь идет о полицейских. Подробностей он раскрывать не стал, сказал лишь, что расследования идут.

По данным СМИ, дела связаны с коррупцией. Фигурантами могут стать сотрудники отдела экономической безопасности.

Медицина не отстает

Февраль стал тяжелым месяцем и для сферы здравоохранения региона. Сразу три новости, печальные для департамента здравоохранения, попали в федеральные СМИ.

Первая: приговор по делу о растрате, которое было возбуждено в отношении бывшего главного врача Центральной городской больницы Коврова. В суде было доказано, что из бюджета больницы было потрачено 125 тысяч рублей. Они ушли на подарки чиновникам областного департамента здравоохранения и поездки на служебном автомобиле из Коврова во Владимир.

Вторая новость: две больницы Владимира выплатят моральную компенсацию мужчине, который смог доказать, что его мать лечили некачественно. Такое решение принял Ленинский суд Владимира. Женщина, которой было 84 года, умерла в паллиативном отделении городской больницы №6 города Владимира. Туда ее отправил врач областной клинической больницы. Суд подтвердил, что помощь была оказана некачественно.

Третья новость, хотя это, к сожалению, даже не новость: в Гороховецком районе детей лечат в палатах с обшарпанными стенами и бегающими тараканами. Фотографии и возмущенные комментарии появились в социальных сетях. В пресс-службе департамента здравоохранения тогда сообщили, что детский корпус Гороховецкой центральной районной больницы приведут в порядок до конца 2018 года.

При этом губернатор не устает напоминать о достижениях, которые всё же имеются. Так, 8 февраля на совещания с работниками здравоохранения Светлана Орлова рассказала, что за пять лет в регион пришли работать 415 молодых врачей. Они приехали в регион в том числе и из зарубежных стран.

«Несмотря на дефицит кадров, за прошедшие пять лет не было закрыто ни одно медицинское учреждение, сохранены все амбулатории, ФАПы, станции скорой медицинской помощи. Кадровая ситуация в нашем регионе стабилизируется», — напомнила губернатор.

Отметим, что совещание с работниками здравоохранения и общественностью, на котором были озвучены эти данные, оказалось закрытым для местных СМИ. В целом можно сказать, что в какой-то момент губернатор Владимирской области Светлана Орлова и вовсе приняла решение не общаться с журналистами. Если раньше глава региона устраивала пресс-подходы почти на каждом мероприятии, то теперь сами мероприятия стали закрытыми от прессы.