Братислава, , 04:23 — REGNUM Словакия в большинстве случаев вступает в отношения с Россией не самостоятельно, а как часть Евросоюза, — в этом причина слабых взаимных связей между двумя странами. Данная ситуация сложилась несмотря на то, что страны-члены Евросоюза могут выстраивать свою внешнюю политику самостоятельно, она не находится исключительно в компетенции ЕС. Такое мнение высказал председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Словацкой Республики Штефан Гарабин. ъ в интервью заместителю главного редактора ИА REGNUM Игорю Павловскому.

Одной из причин слабых связей Гарабин считает положение, в котором РФ часто не может найти в ЕС ключевого партнера, хотя Россия постоянно подчеркивает свой интерес к улучшению взаимоотношений со Словакией. В словацкой прессе регулярно издаются позитивные статьи о России, хотя, конечно, есть и агрессивная позиция «мейнстрим» СМИ, которые полны негатива. Опять же, заметно, что если представители Словакии высказываются в СМИ за снятие антироссийских санкций, то при голосовании в ЕС они поддерживают их продление.

США, уверен Гарабин, оказывают очень сильно влияние на позицию ЕС по России, и тем не менее, Гарабин считает, что шанс восстановить позитивные экономические отношения между странами — есть:

«Это очень желательно. Но если Словацкая Республика хочет иметь хорошие отношения с Российской Федерацией или с любой другой страной в мире, она не может активно действовать против нее и применять к ней экономические и политические санкции. … Государства (члены ЕС — прим. ИА REGNUM ) не должны безоговорочно соглашаться со всем, чего хочет Союз в области внешней политики», — подчеркивает он.

Читайте интервью полностью здесь: ЕС нужны не санкции, а сильная Россия: интервью представителя ВС Словакии

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