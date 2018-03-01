Послание президента в Чувашии вызывает беспокойство, «гордость и тревогу»

Чебоксары, , 17:37 — REGNUM В Чувашии послание президента Владимира Путина комментируют послание политики и чиновники. В целом посыл сводится к тому, что задачи поставлены «амбициозные», планы — «грандиозные», программы — «важные». Комментария главы Чувашии Михаила Игнатьева, который присутствовал на оглашения послания, пока нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов подчеркнул, что «заданные направления — правильные», «цели — благие», самое главное — человек и качество жизни, от этого отталкивались при определении задач в экономике, социальной сфере, других отраслях.

«Беспокоит только, как и с какой командой будет всё это реализовано, на какие средства. Как известно, зачастую многое сегодня вязнет на уровне исполнителей. Второй момент — внешняя политика, обороноспособность страны. И это вызывает гордость и тревогу. С одной стороны, испытываешь гордость, что в нашей стране — суперсовременное оружие, и мы способны себя защитить. Но с другой стороны, из-за международной обстановки тревожно на душе, и очень хочется верить, что это оружие не понадобится», — сказал Владислав Солдатов.

Спикер Госсовета Чувашии Валерий Филимонов, который присутствовал на оглашении послания, констатировал, что президент «обозначил основные векторы внутренней и внешней политики России на ближайшее будущее, озвучил предстоящие экономические реформы, изложил свое видение ситуации в стране, дальнейшего ее перспективного развития», «затронул все сферы общественной жизни страны».

«Президентом поставлены весьма амбициозные задачи, осуществление которых приведет к усилению роли России на международной арене, гармонизации экономических отношений со странами-партнерами, стабилизации российской экономики, повышению жизни уровня наших граждан», — сказал, в частности, председатель Госсовета, подчеркнув, что «в ближайшее время республиканский парламент приступит к разработке комплекса мероприятий» по реализации основных положений президентского послания.

Также послание комментируют члены чувашского правительства. Вице-премьер — министр экономики Владимир Аврелькин подчёркивает, что президент «делает значительный акцент на объединении и сплочении народа, а также развитии страны». По его словам, Путин «ставит перед нами амбициозные задачи по достижению темпов роста экономики выше мировых»:

«Сейчас задача для всех нас — органов власти, предприятий, народа — объединиться и вместе работать в данном направлении на благо нашей Родины».

Глава минюста Наталья Тимофеева сделала вывод по итогам послания, что «нам необходимо осуществить актуализацию кадастровой оценки объектов недвижимости с учётом предстоящих изменений в 2018 году, которые озвучил» глава государства. Было отмечено, что последняя кадастровая оценка объектов капитального строительства в Чувашии была проведена в 2012 году, с тех пор несколько раз были пересмотрены её результаты. В этом году предстоит актуализировать кадастровую оценку более 780 тыс. объектов капитального строительства и свыше 130 тыс. земельных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения.

Министр транспорта Владимир Иванов акцентировал внимание на заявление президента о необходимости увеличения в два раза средств на строительство автомобильных дорог. И привёл «дорожную» статистику по Чувашии. В частности, дорожного фонда республики, который ежегодно растёт, а в 2018 году превысит 5 млрд рублей.

Министр информационной политики и массовых коммуникаций Александр Иванов подчеркнул, что в послании «как никогда много говорилось о «технологической волне». По его словам, за последние годы была заложена «крепкая основа для будущего развития страны: принят ряд важных решений, программ». В частности, в 2017 году начата реализация крупнейшего проекта — программы «Цифровая экономика»:

«Позитивные перемены, связанные с внедрением современных информационных технологий и телекоммуникаций, коснутся не только всех отраслей экономики, образования, здравоохранения, науки, но и жизни отдельно взятого человека. Умные технологии, удивлявшие нас всего десять лет назад, сегодня массово используются не только молодежью, но и людьми старшего поколения. Владимир Путин поставил амбициозную задачу — довести интернет даже до самых удаленных населенных пунктов. Предстоит продолжить работу по расширению оптоволоконной сети связи и доведению ее до сельских поселений.

Время не стоит на месте, на повестке дня — новые грандиозные проекты. Чувашия активным образом включилась в проект реализации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Сегодня граждане могут получать услуги, «не выходя из дома», независимо от места их пребывания, без посещения государственных органов, воспользовавшись Единым порталом госуслуг. Пользователи сайта имеют возможность сэкономить не только время, но и деньги — по ряду услуг можно получить скидку на оплату госпошлины. На сайте «Госуслуги» зарегистрировано больше половины населения республики».

Напомним, ранее депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия») высказал мнение, что президент России Владимир Путин в своём послании «фактически поставил задачи на два президентских срока» — до 2030 года». И если в части социально-экономических ориентиров цели были поставлены «в рамках ожиданий», то блок про обороноспособность страны вышел «за рамки всех ожиданий и возможных представлений о послании».

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Как сообщило ИА REGNUM, 1 марта Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию России. На его оглашении присутствовали также представители федеральных и региональных органов власти, в том числе главы субъектов РФ.