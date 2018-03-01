Губернатор Ленобласти предложил свои названия новому оружию

Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отреагировал на предложение президента России выбрать названия новым видам стратегических вооружений, разрабатываемых в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем выступлении перед Федеральным собранием Владимир Путин отметил, что названия для новой российской крылатой ракеты большой дальности и подводной беспилотной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны. Все желающие могут предложить свои варианты на сайте оборонного ведомства.

Губернатор Ленобласти считает, что эти оборонным комплексам надо дать имена русских богатырей, сообщает портал «47News».

По его мнению, крылатую ракету надо назвать назвать «Муромцем», а беспилотный подводный аппарат — «Добрыней». «Как богатырей, охранявших Русь», — добавил Дрозденко.

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Как сообщается на сайте Минобороны РФ, в ближайшее время там будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Информация о начале голосования будет размещена в официальных аккаунтах Минобороны России.