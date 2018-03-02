Конфликт между властями Иерусалима и христианскими церквями: кому выгодно?

Тель-Авив, , 01:06 — REGNUM Решение мэра Иерусалима отменить налоговые льготы для христианских церквей вызвало широкий протест ‑ и не только со стороны христиан. Кто может оказаться выгодоприобретателем в случае разрастания конфликта, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Греческий православный патриарх Феофил III, католический кустод Святой земли отец Франческо Паттон и армянский иерусалимский патриарх Нурхан Манукян 25 февраля закрыли двери храма Гроба Господня. Этот жест стал ответом на попытки иерусалимской мэрии «ослабить христианское присутствие в Иерусалиме». Негативные реакции последовали как на действий иерусалимской мэрии, так и ее высокопоставленных христианских оппонентов.

Израиль в целом получил негативную оценку своим действиям и даже директор по международным делам американского еврейского комитета Дэвид Розен заявил в ходе межрелигиозного диалога, организованного Ватиканом, что трудно найти худшее время для закрытия великой церкви, с точки зрения имиджа Израиля и Иерусалима. А вот ропот среди паломников, собравшихся в этом городе, ставит под сомнение адекватность позиции, которую заняли хранителя храма Гроба Господня.

Тем временем, по сообщениям СМИ США, можно предположить, что главным выгодоприобретателем в этом конфликте могут оказаться протестантские конфессии в Америке. Что с этим связано и при чем здесь ХАМАС, читайте в статье: Израиль и США могут вручить Иерусалим протестантам

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