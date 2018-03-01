Послание президента названо историческим и уникальным

Светлана Шаповалова, , 18:24 — REGNUM

Глава Алтайского края Александр Карлин весьма детально прокомментировал текст послания Федеральному собранию, озвученный сегодня президентом России, и заявил, что он и его коллеги, присутствовавшие сегодня в центральном выставочном зале «Манеж», до сих пор находятся под громадным впечатлением от увиденного и услышанного.

Элита страны

«Зал сегодня вместил небывало большое количество людей. Это не только члены Совета Федерации и депутаты Госдумы РФ, которым послание формально адресуется согласно нашей Конституции. Сегодня в зале были и члены Государственного совета России, и руководители многих общественных структур, и члены Общественной палаты России, и руководители общественных палат регионов, представители всех основных конфессий, крупных профессиональных сообществ. Иными словами, сегодня в зале на президентском послании присутствовала элита страны — те люди, от которых очень многое зависит и в понимании глубокого смысла президентского послания, и его реализации.

На самом деле и я, и мои коллеги находимся под громадным впечатлением. Я далеко не первое президентское послание непосредственным образом сегодня воспринимал, но должен сказать, что по глубине, по широте охвата вопросов, по историческому горизонту трактовки происходящих процессов, намечаемых работ и преобразований в нашем обществе этот документ, конечно же, является уникальным. И воздействие его сегодня мы, может быть, до конца ещё не осознаём — нам всем предстоит большая работа по осмыслению президентского послания и, самое главное, по его претворению в жизнь», — считает алтайский губернатор Александр Карлин.

Решающие годы

Главе Алтайского края понравилось то, что в самом начале своего послание Владимир Путин обратился не к членам парламента, а народу, к гражданам страны.

«Послание носит, конечно же, особый, рубежный характер. Дело в том, что наша страна находится на исключительно важном этапе своего исторического развития, и от того, насколько все мы будем консолидированы, насколько вместе будем работать над достижением базовых целеполаганий, над разрешением проблем, которые имеют ключевое значение для нашего сегодняшнего и завтрашнего дня, будет зависеть то, как мы все будем выглядеть в более широком историческом контексте. Президент совершенно правильно подчеркнул, что ближайшие годы станут решающими для будущего нашей страны. Он это дважды подчеркнул, и это совершенно оправданно», — считает алтайский губернатор.

Сбережение народа

Комментируя ту часть послания, где речь идёт о внутренних проблемах России, Александр Карлин для себя выделил несколько ключевых посылов. Исключительно важными для всех руководителей регионов он считает заявление о том, что в основе дальнейшей работы должно быть положено сбережение народа.

«Потому что в исторической конкуренции, конечно же, будет иметь преимущество та страна, то государство, которое имеет очень серьёзный человеческий потенциал: речь идёт не просто о численности населения той или иной страны, а о качестве этого населения с точки зрения и состояния здоровья, и с точки зрения готовности воспринять новые вызовы развития в разных сферах — в науке и технике, промышленности, других отраслях экономики, в гуманитарной сфере. И поэтому для меня этот посыл будет главным в моей практической дальнейшей работе как главы региона», — заключил алтайский губернатор Александр Карлин.

Словить волну и пространство свободы

Далее он выделил слова президента о том, что россиянам нужно уловить новую технологическую волну — быть адекватными в контексте всех происходящих изменений.

«Перспективу будут иметь те страны и народы, которые эту волну, так скажем, грамотно поймают. Я, развивая президентскую мысль, для себя понимаю так: те регионы будут успешными, которые эту технологическую волну тоже ощутят и будут активно в этом смысле себя проявлять.

Важен тезис президента о расширении пространства свободы. Можно о свободе много говорить, можно свободу понимать только в общественно-политическом смысле, но дальнейшие мысли президента говорят о том, что свобода — это категория универсальная, она должна быть реализована в том числе и в экономической деятельности, повседневной жизни. И мы должны здесь еще много поработать все вместе», — считает глава Алтайского края.

Борьба с бедностью и десятилетие детства

Глубоко созвучна как с личной, гражданской позицией Александра Карлина, так и с его позицией как губернатора, озвученная в послании мысль о стремлении к благополучию россиян, борьбе с бедностью, преодолении еще существующего в стране социального неравенства.

«Это базовая задача, и она будет решаться также и в Алтайском крае. Речь идет о справедливости, адресности социальной помощи — над чем мы работаем. Но предстоящее десятилетие уже объявлено президентом десятилетием детства — и поэтому тезисы о том, что в ближайшие несколько лет мы должны построить либо реконструировать большое количество детских поликлиник, детских садов — для меня совершенно понятны.

И недавно мне стало известно, что на правительственном уровне подготовлено решение о выделении Алтайскому краю на два ближайших года (2018—2019 гг.) очень существенной помощи из федерального бюджета в размере порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Мы должны максимально оперативно и по-хозяйски использовать эти очень серьёзные ресурсы», — отметил алтайский губернатор Александр Карлин.

Помощь пожилым и пространственное развитие

Алтайский губернатор напомнил, что речь в послании президента шла также о специальных программах для людей старших возрастов, для ветеранов Великой Отечественной войны, лиц пенсионного возраста.

«Мы такие программы в Алтайском крае имеем, но очевидно, что их нужно будет новировать, наполнять новым содержанием. И здесь мы уже понимаем вектор нашей дальнейшей работы.

Очень интересным и актуальным является тезис президентского послания о масштабной программе пространственного развития страны. Здесь предполагается удвоение расходов в ближайшие 6 лет, развитие наших городов как опорных точек. Но что очень важно — и я особо это для себя пометил — что из этой парадигмы сельские населённые пункты и территории не исключаются, а наоборот, предлагается, что они будут более глубоко интегрированы в эту логику пространственного развития.

Если города являются опорными точками, то сельские территории должны гармонично вписаться в эту новую ткань страны, в это новое понимание нашего единого национального развития», — считает Александр Карлин.

Он напомнил, что почти четверть населения России живёт в сельской местности, а в Алтайском крае этот показатель тоже высок — порядка 45%.

Борьба с онкологией и билет в будущее

Что касается озвученных Владимиром Путиным вопросов развития здравоохранения, то для Алтайского края губернатор Александр Карлин считает это тоже очень значимым.

«Владимир Владимирович говорил о разработке и реализации национальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы продолжим реконструкцию наших онкологических диспансеров — и в Барнауле, и в Бийске, и в Рубцовске. Но речь идёт и о раннем выявлении этих заболеваний, и эффективных методах лечения — мы также будем этим более активно этим заниматься в ближайшее время», — заверил Александр Карлин.

Очень своевременной он считает также идею послания о проекте «Билет в будущее», где речь идёт о ранней профессиональной ориентации школьников.

«В этом все мы должны будем ребятам помочь — и родители, и школьные учителя, и воспитатели, и власть. Мы создаём целую систему, призванную обеспечить детям раннюю профессионализацию. Это и центры, и кванториумы, это и специальные центры, которые мы создаём в вузах для ребят школьного возраста. И очень серьёзная программа такой последовательной работы с нашей молодежью», — пояснил алтайский губернатор.

В заключение он отметил, что не смог в послании увидеть ни одной темы, ни одного тезиса, который бы считал неактуальным или незначимым для Алтайского края.

Россия будет укрепляться

«Президент несколько тезисов посвятил сельскому хозяйству. Мы завтра на нашем форуме животноводов Алтайского края будем эти президентские мысли вместе еще развивать и осмысливать, предстоит большой форум аграриев страны и целый ряд вопросов там дополнительно будет ещё изучен. И я понял что президент даёт свою поддержку в решении проблем дальнейшего развития аграрной отрасли, хотя Владимир Владимирович неоднократно подчёркивал, что аграрии в последние несколько лет совершили действительно серьёзные прорывы в своей работе», — отметил глава Алтайского края Александр Карлин.

Что касается внешнеполитического аспекта второй части послания, то здесь, ему представляется, всё было более чем новым.

«Аргументировано, доказательно и убедительно преподнесено. Иными словами, мы сегодня имели счастье быть свидетелями огромного события исторического масштаба. Я убеждён, что всё озвученное действительно позволит сделать нашу страну еще более развитой, более современной.

Лидерские позиции России будут укрепляться: и всё это будет способствовать благополучию народа России, развитию всех её регионов», — резюмировал алтайский губернатор Александр Карлин.

Напомним, оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию длилось почти два часа. ИА REGNUM вело собственную online-трансляцию.

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