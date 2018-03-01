«Академгородок 2.0»: проекту в Новосибирске быть?

Новосибирск, , 17:19 — REGNUM Развитие естественных наук в стране в целом и в профильных институтах новосибирского Академгородка нуждается в поддержке, считает новосибирский политолог Сергей Бирюков. Таким образом он отреагировал на упоминание президентом России Владимиром Путиным в своём послании Федеральному собранию информации о том, что принято решение создать мощный синхротронный ускоритель в новосибирском Академгородке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что во время рабочей поездки главы государства в Новосибирскую область 8 февраля сибирские учёные попросили Владимира Путина финансово помочь в строительстве центра синхротронного излучения стоимостью 40 млрд рублей. Учёные обосновали необходимость создания своего синхротрона — прибора, изучающего структуру вещества на нанометровом уровне — тем, что «мир покрывается синхротронами», тогда как в России такого мощного прибора ещё нет.

«Заявленное президентом России в его послании к Федеральному собранию намерение создать мощный синхротронный ускоритель в новосибирском Академгородке, на мой взгляд, является его стремлением подтвердить свои планы обеспечивать и впредь государственную поддержку особенно значимым прикладным научным разработкам. Будет ли это способствовать коренному изменению ситуации в профильных институтах Академгородка и развитию естественных наук в целом — покажет лишь практическая реализация заявленного главой государства намерения, поскольку последние очевидно нуждаются в системной поддержке», — сказал ИА REGNUM Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время оглашения своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин напомнил, что «недавно на Совете по науке и образованию принято решение создать мощный синхротронный ускоритель в новосибирском Академгородке».

Отметим, что сегодня в регионе идёт разработка концепции развития Новосибирского научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0», которая была одобрена президентом Владимиром Путиным во время его поездки в Новосибирск в начале февраля. Концепция должна быть готова к концу сентября — началу октября 2018 года.

Проект «Академгородок 2.0» представляет собой пилотную типовую модель эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р. п. Краснообск и наукограда Кольцово. В основе модели — идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, включающим технопарк новосибирского Академгородка и биотехнопарк наукограда Кольцово, предприятиями и образовательными учреждениями региона. В нём установят первый в России источник синхротронного излучения — ускоритель электронов с выработкой электромагнитных волн.

Центр, уверены сибирские учёные и новосибирские власти, даст толчок подобным исследованиям в России. Сегодня специалисты ставят многие эксперименты за границей.

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